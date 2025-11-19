Συμφώνησε με τον Σπανούλη ο Μασιούλις: «Απάνθρωπο το πρόγραμμα της Euroleague»

Ο Τόμας Μασιούλις συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη.



Αφού πρώτα ο τεχνικός της Μονακό και ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Δεν ξέρω αν το AI έφτιαξε το πρόγραμμα της Euroleague, αλλά δεν είναι φυσιολογικό», ο κόουτς της Ζάλγκιρις έκανε λόγο για «απάνθρωπο πρόγραμμα» στη Euroleague.

O Σπανούλης στις δηλώσεις του είχε επισημάνει πως λόγω των διαδοχικών εκτός έδρας αγώνων και εν συνεχεία διαδοχικών εντός έδρας για κάθε ομάδα, πολλοί προπονητές στη Euroleague χάνουν τη δουλειά τους, καθώς μια ομάδα μπορεί να έχει διαδοχικές ήττες λόγω της επιβάρυνσης των παικτών.

Και ο Μασιούλις είπε από τη δική του εμπειρία στη Ζάλγκιρις πριν τον αγώνα της ομάδας του Κάουνας, με τη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Στην εποχή μου παίζαμε τα μισά παιχνίδια. Οι ομάδες παίζουν 90-100 παιχνίδια ανά σεζόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Τώρα έχουμε περισσότερους παίκτες, προσπαθούμε να κάνουμε εναλλαγή, κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι όταν τους αλλάζουμε. Αλλά στο τέλος υπολογίζεις και βλέπεις ότι ο φόρτος εργασίας είναι απάνθρωπος. Αυτό επηρεάζει και όσον αφορά στους τραυματισμούς. Νόμιζα ότι θα μείωναν το πρόγραμμα, αλλά διάβασα τον Στιβ Κερ, οπότε νόμιζα ότι θα ξεκουραζόμασταν. Αστειεύομαι, φυσικά».

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στιβ Κερ, εξέφρασε τα ξημερώματα σήμερα την «έντονη ανησυχία» του για το γεγονός ότι ο αυξημένος ρυθμός των αγώνων στο NBA, σε συνδυασμό με το συμπιεσμένο πρόγραμμα των 82 αγώνων, οδηγεί σε αύξηση των μυϊκών τραυματισμών.



Ειδήσεις σήμερα



Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς



Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του



Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία



