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Έφτασε στην Αθήνα ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού
Έφτασε στην Αθήνα ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού
Λίγο πριν τις 23:00 ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους
Σε μία εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύει την θέση του άσου.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα στα γκαρντ.
Την Τετάρτη (22/07) στις 22:50, ο Αμερικανός γκαρντ, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ίδιος, πέταξε μέσω Μαγιόρκα και θα κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά ΜΜΕ, ενώ θα περάσει και από ιατρικές εξετάσεις.
Ο ΜακΙντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 12.4 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα στα γκαρντ.
Την Τετάρτη (22/07) στις 22:50, ο Αμερικανός γκαρντ, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ίδιος, πέταξε μέσω Μαγιόρκα και θα κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά ΜΜΕ, ενώ θα περάσει και από ιατρικές εξετάσεις.
Ο ΜακΙντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 12.4 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.
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