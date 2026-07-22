Νίστρουπ για την πρεμιέρα του με τον Παναθηναϊκό: Να προχωράμε και να προκρινόμαστε
Νίστρουπ για την πρεμιέρα του με τον Παναθηναϊκό: Να προχωράμε και να προκρινόμαστε
Ο Δανός τεχνικός των «πρασίνων» μίλησε για το πρώτο επίσημο ματς της φετινής σεζόν με την Πάκσι στην Ουγγαρία και τι θέλει να δει από την ομάδα του
Τα ψέματα τελείωσαν για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι μπαίνουν γρήγορα γρήγορα στα βάσανα τη φετινή σεζόν.
Πρώτο ματς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αύριο Πέμπτη (23/7, 21:00) με την Πάκσι στην Ουγγαρία.
Σε μια συνθήκη μάλιστα, που οι «πράσινοι» για να μπουν στη League Phase θα πρέπει να κάνουν τρεις προκρίσεις. Και δεν έχουν δικαίωμα να σκοντάψουν πουθενά. Αν δεν τα καταφέρουν σε κάποιον από τους τρεις προκριματικούς γύρους, Ευρώπη τέλος.
Πρεμιέρα σε επίσημο ματς με τον Παναθηναϊκό κάνει και ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός είναι εκείνος που έχει την ευθύνη να διαμορφώσει τη φετινή εικόνα των «πρασίνων».
Τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, δείχνουν πως περιμένει πως και πως τη σέντρα.
Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο ματς της σεζόν: «Ο στόχος μας είναι σαφής. Για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε.
Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».
Για τον βαθμό ετοιμότητας: «Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το σταφ και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν.
Το γήπεδο που παίζουμε αύριο, δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι τώρα. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».
Για το γεγονός ότι φέτος στα προκριματικά δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους: «Το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις όπως είπατε κι εσείς από τότε με την Κοπεγχάγη.
Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο League Phase».
Για τον τρόπο που θα αγωνιστεί η ομάδα: «Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε.
Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτή απαιτεί παραπάνω χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».
Πρώτο ματς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αύριο Πέμπτη (23/7, 21:00) με την Πάκσι στην Ουγγαρία.
Σε μια συνθήκη μάλιστα, που οι «πράσινοι» για να μπουν στη League Phase θα πρέπει να κάνουν τρεις προκρίσεις. Και δεν έχουν δικαίωμα να σκοντάψουν πουθενά. Αν δεν τα καταφέρουν σε κάποιον από τους τρεις προκριματικούς γύρους, Ευρώπη τέλος.
Πρεμιέρα σε επίσημο ματς με τον Παναθηναϊκό κάνει και ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός είναι εκείνος που έχει την ευθύνη να διαμορφώσει τη φετινή εικόνα των «πρασίνων».
Τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, δείχνουν πως περιμένει πως και πως τη σέντρα.
Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο ματς της σεζόν: «Ο στόχος μας είναι σαφής. Για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε.
Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».
Για τον βαθμό ετοιμότητας: «Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το σταφ και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν.
Το γήπεδο που παίζουμε αύριο, δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι τώρα. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».
Touchdown in Budapest, we keep on marching for Paks 📍☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/eOr0x0wZDE— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 22, 2026
Για το γεγονός ότι φέτος στα προκριματικά δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους: «Το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις όπως είπατε κι εσείς από τότε με την Κοπεγχάγη.
Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο League Phase».
Για τον τρόπο που θα αγωνιστεί η ομάδα: «Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε.
Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτή απαιτεί παραπάνω χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».
Για το τι θέλει να δει στο αυριανό ματς: «Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα. Η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μία ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες.
Πρέπει να τους ανοίξουμε και να σκοράρουμε και ταυτόχρονα να προσέχουμε γιατί αφήνουν μπροστά δύο φορ».
Για τη συμβουλή του προς τους νέους παίκτες: «Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν σταφ.
Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους. Να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας».
Τσέριν: «Τιμή να είμαι αρχηγός του Παναθηναϊκού»
Τους παίκτες εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Άνταμ Τσέριν. Ρωτήθηκε για το γεγονός, πως θα είναι στην εξάδα των αρχηγών: «Όντας στο γκρουπ των αρχηγών, είμαι εδώ κάμποσο καιρό. Ξέρω πως δουλεύουν τα πράγματα στην ομάδα. Είναι τιμή και ευθύνη.
Αλλάξαμε προπονητή, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Κάναμε καλή προετοιμασία, δουλέψαμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είναι η νοοτροπία μας προχωράμε βήμα – βήμα».
Ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να έχει η ομάδα για να μπει στη League Phase: «Είναι ένας δρόμος μακρύς μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας.
Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν και μετά θα είναι όλα πιο εύκολα, όταν θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα.
Ξέρουμε τον στόχο μας. Προχωράμε βήμα – βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγής για να πετύχουμε».
Για το τι διαφορετικό έχει η ομάδα: «Έχουμε ένα νέο προπονητή, αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Είναι μία σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε και στα φιλικά.
Τα σημαντικά παιχνίδια, όμως, ξεκινούν τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν όπως θέλαμε και ελπίζουμε αυτό να γίνει τώρα».
Πρέπει να τους ανοίξουμε και να σκοράρουμε και ταυτόχρονα να προσέχουμε γιατί αφήνουν μπροστά δύο φορ».
Για τη συμβουλή του προς τους νέους παίκτες: «Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν σταφ.
Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους. Να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας».
Τσέριν: «Τιμή να είμαι αρχηγός του Παναθηναϊκού»
Τους παίκτες εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Άνταμ Τσέριν. Ρωτήθηκε για το γεγονός, πως θα είναι στην εξάδα των αρχηγών: «Όντας στο γκρουπ των αρχηγών, είμαι εδώ κάμποσο καιρό. Ξέρω πως δουλεύουν τα πράγματα στην ομάδα. Είναι τιμή και ευθύνη.
Αλλάξαμε προπονητή, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Κάναμε καλή προετοιμασία, δουλέψαμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είναι η νοοτροπία μας προχωράμε βήμα – βήμα».
Ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να έχει η ομάδα για να μπει στη League Phase: «Είναι ένας δρόμος μακρύς μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας.
Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν και μετά θα είναι όλα πιο εύκολα, όταν θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα.
Ξέρουμε τον στόχο μας. Προχωράμε βήμα – βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγής για να πετύχουμε».
Για το τι διαφορετικό έχει η ομάδα: «Έχουμε ένα νέο προπονητή, αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Είναι μία σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε και στα φιλικά.
Τα σημαντικά παιχνίδια, όμως, ξεκινούν τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν όπως θέλαμε και ελπίζουμε αυτό να γίνει τώρα».
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