Λίσι: Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικός και ο κόσμος θα λατρεύει να βλέπει
Λίσι: Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικός και ο κόσμος θα λατρεύει να βλέπει
Διαβάστε τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού εν όψει του αυριανού αγώνα (23/7, 20:00) με την Ντινάμο Κιέβου
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης την ουκρανική ομάδα στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και σ' αυτό το ματς ο Αλέσιο Λίσι θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Δικεφάλου.
Ο νεαρός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής του ΠΑΟΚ περίπου 24 ώρες πριν το ματς με την Ντινάμο Κιέβου ξεκαθαρίζοντας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήρε μαζί του είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λίσι:
Για τις καιρικές συνθήκες και τη διαφορά Ελλάδας – Πολωνίας: «Ναι υπάρχει διαφορά. Αλλά είναι σαφώς πιο δύσκολο να παίζεις σε συνθήκες ζέστης. Είναι καλύτερο για εμάς αυτό που επικρατεί εδώ».
Για το αν αποτελεί πρόβλημα το διάστημα που μεσολάβησε από το τελευταίο φιλικό: «Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Προτιμήσαμε να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο, για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα».
Για το ότι ο προπονητής της Ντιναμό είπε ότι δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει τον ΠΑΟΚ, λόγω των πολλών αλλαγών: «Ξέρουν τους παίκτες μας, έχουμε διάσημους παίκτες, έχουν εικόνα. Ίσως είναι ένα όπλο για εμάς, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερα γνωστή ομάδα».
Για την κατάσταση των μεταγραφών και αυτή του Ελουστόντο: «Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να παίξουν αύριο. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν κάποιοι είναι λιγότερο έτοιμοι, κάποιοι περισσότερο. Ο Ελουστόντο είναι έτοιμος να παίξει».
Για το τι ΠΑΟΚ θέλει και περιμένει να δει αύριο: «Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικός, που θα είναι συγκεντρωμένος 90 λεπτά μια ομάδα που οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα λατρεύουν να βλέπουν».
Ο νεαρός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής του ΠΑΟΚ περίπου 24 ώρες πριν το ματς με την Ντινάμο Κιέβου ξεκαθαρίζοντας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήρε μαζί του είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λίσι:
Για τις καιρικές συνθήκες και τη διαφορά Ελλάδας – Πολωνίας: «Ναι υπάρχει διαφορά. Αλλά είναι σαφώς πιο δύσκολο να παίζεις σε συνθήκες ζέστης. Είναι καλύτερο για εμάς αυτό που επικρατεί εδώ».
Για το αν αποτελεί πρόβλημα το διάστημα που μεσολάβησε από το τελευταίο φιλικό: «Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Προτιμήσαμε να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο, για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα».
Για το ότι ο προπονητής της Ντιναμό είπε ότι δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει τον ΠΑΟΚ, λόγω των πολλών αλλαγών: «Ξέρουν τους παίκτες μας, έχουμε διάσημους παίκτες, έχουν εικόνα. Ίσως είναι ένα όπλο για εμάς, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερα γνωστή ομάδα».
Για την κατάσταση των μεταγραφών και αυτή του Ελουστόντο: «Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να παίξουν αύριο. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν κάποιοι είναι λιγότερο έτοιμοι, κάποιοι περισσότερο. Ο Ελουστόντο είναι έτοιμος να παίξει».
Για το τι ΠΑΟΚ θέλει και περιμένει να δει αύριο: «Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικός, που θα είναι συγκεντρωμένος 90 λεπτά μια ομάδα που οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα λατρεύουν να βλέπουν».
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