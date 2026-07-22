Η Ντόρτμουντ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο έως και το 2031
Η Ντόρτμουντ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο έως και το 2031
Ο Έλληνας διεθνής είναι μια ανάσα από τους Βεστφαλούς, με τη Μίλαν να προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα
Μία..ανάσα από την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρίσκεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα του Βελγίου dhnet.be, η γερμανική ομάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό.
Όπως αναφέρεται, έγινε συνάντηση της Ντόρτμουντ με τη διοίκηση της Γκενκ, που κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
«Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου παραμένει αισιόδοξη» σημειώνεται.
Ο Πάτρικ Μπέργκερ, δημοσιογράφος του Sky Sports, προσθέτει ότι ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ μέχρι το 2031.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα «CalcioMercato» και την ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport», η Μίλαν που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα, προσπαθεί να κάνει την... ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα του Βελγίου dhnet.be, η γερμανική ομάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό.
Όπως αναφέρεται, έγινε συνάντηση της Ντόρτμουντ με τη διοίκηση της Γκενκ, που κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
«Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου παραμένει αισιόδοξη» σημειώνεται.
Ο Πάτρικ Μπέργκερ, δημοσιογράφος του Sky Sports, προσθέτει ότι ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ μέχρι το 2031.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα «CalcioMercato» και την ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport», η Μίλαν που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα, προσπαθεί να κάνει την... ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα