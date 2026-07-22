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Ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα τον Μπασίρου
Ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα τον Μπασίρου
Ο Τομ Ντέλε Μπασίρου είναι παίκτης των κιτρινόμαυρων και αναχωρεί άμεσα για την Ιταλία προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου
Η συμφωνία υπήρχε εδώ και 15 ημέρες, αλλά σήμερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση με την οποία ο Τομ Ντέλε Μπασίρου θα είναι παίκτηα του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Tom Dele-Bashiru με μεταγραφή από την αγγλική Watford για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Ayotomiwa Sherif «Tom» Dele-Bashiru, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1999 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, με καταγωγή από τη Νιγηρία.
Ξεκινώντας από τις φημισμένες ακαδημίες της Manchester City, ο ταλαντούχος μέσος ξεχώρισε για τα φυσικά του προσόντα και την τεχνική του κατάρτιση, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα των «πολιτών», με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2017 σε αγώνα του EFL Cup. Το καλοκαίρι του 2019 ο Dele-Bashiru έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας συμβόλαιο με την Watford. Με τη φανέλα της Watford είχε τις πρώτες του συμμετοχές στην Championship, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2021-’22 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Reading για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εκεί πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά στην Championship με 38 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ.
Την επόμενη σεζόν ο Dele-Bashiru επέστρεψε στη Watford και σταδιακά άρχισε να υπολογίζεται όλο και περισσότερο με αποκορύφωμα τις σεζόν 2023-’24 και 2024-’25 που αγωνιζόταν ασταμάτητα. Τη χρονιά που μας πέρασε ο Νιγηριανός μέσος μετά από 81 εμφανίσεις (8 γκολ, 4 ασίστ) με τη φανέλα της Watford, άφησε για πρώτη φορά το Νησί και παραχωρήθηκε ως δανεικός στην τουρκική Gençlerbirliği, όπου αγωνίστηκε στη Süper Lig, όντας βασικό στέλεχος στη μεσαία γραμμή της ομάδας (30 συμμετοχές). Σε διεθνές επίπεδο, ο Dele-Bashiru έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Αγγλίας στην κατηγορία U16, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε τη Νιγηρία, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 το 2019, σκοράροντας μάλιστα στο τουρνουά. Από σήμερα, ο Tom Dele-Bashiru ανήκει στην οικογένεια του Άρη. Welcome, Tom!».
«Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου»
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο 27χρονος δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: «Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον σε αυτό το κλαμπ. Έχω μάθει πολλά για τον Άρη. Γνωρίζω τον Μπένζαμιν (σ.σ. Γκαρέ), που αγωνίζεται εδώ και έχω μιλήσει αρκετά μαζί του, ώστε να πάρω πληροφορίες για τη νέα μου ομάδα.
Έρχομαι σε μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο για να δουλέψω με τον προπονητή μου και τους νέους μου συμπαίκτες. Οι φίλοι του Άρη, για τους οποίους ξέρω ότι είναι ενθουσιώδεις και δημιουργούν θερμή ατμόσφαιρα, να είναι σίγουροι ότι θα δουν έναν παίκτη που θα τα δίνει όλα για την ομάδα τους. Τους περιμένω στο γήπεδο και όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν».
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Tom Dele-Bashiru με μεταγραφή από την αγγλική Watford για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Ayotomiwa Sherif «Tom» Dele-Bashiru, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1999 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, με καταγωγή από τη Νιγηρία.
Ξεκινώντας από τις φημισμένες ακαδημίες της Manchester City, ο ταλαντούχος μέσος ξεχώρισε για τα φυσικά του προσόντα και την τεχνική του κατάρτιση, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα των «πολιτών», με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2017 σε αγώνα του EFL Cup. Το καλοκαίρι του 2019 ο Dele-Bashiru έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας συμβόλαιο με την Watford. Με τη φανέλα της Watford είχε τις πρώτες του συμμετοχές στην Championship, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2021-’22 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Reading για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εκεί πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά στην Championship με 38 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ.
Την επόμενη σεζόν ο Dele-Bashiru επέστρεψε στη Watford και σταδιακά άρχισε να υπολογίζεται όλο και περισσότερο με αποκορύφωμα τις σεζόν 2023-’24 και 2024-’25 που αγωνιζόταν ασταμάτητα. Τη χρονιά που μας πέρασε ο Νιγηριανός μέσος μετά από 81 εμφανίσεις (8 γκολ, 4 ασίστ) με τη φανέλα της Watford, άφησε για πρώτη φορά το Νησί και παραχωρήθηκε ως δανεικός στην τουρκική Gençlerbirliği, όπου αγωνίστηκε στη Süper Lig, όντας βασικό στέλεχος στη μεσαία γραμμή της ομάδας (30 συμμετοχές). Σε διεθνές επίπεδο, ο Dele-Bashiru έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Αγγλίας στην κατηγορία U16, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε τη Νιγηρία, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 το 2019, σκοράροντας μάλιστα στο τουρνουά. Από σήμερα, ο Tom Dele-Bashiru ανήκει στην οικογένεια του Άρη. Welcome, Tom!».
«Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου»
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο 27χρονος δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: «Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον σε αυτό το κλαμπ. Έχω μάθει πολλά για τον Άρη. Γνωρίζω τον Μπένζαμιν (σ.σ. Γκαρέ), που αγωνίζεται εδώ και έχω μιλήσει αρκετά μαζί του, ώστε να πάρω πληροφορίες για τη νέα μου ομάδα.
Έρχομαι σε μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο για να δουλέψω με τον προπονητή μου και τους νέους μου συμπαίκτες. Οι φίλοι του Άρη, για τους οποίους ξέρω ότι είναι ενθουσιώδεις και δημιουργούν θερμή ατμόσφαιρα, να είναι σίγουροι ότι θα δουν έναν παίκτη που θα τα δίνει όλα για την ομάδα τους. Τους περιμένω στο γήπεδο και όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν».
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