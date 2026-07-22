Οι Χιτ απέλυσαν τον υπεύθυνο για την γκάφα με την προγραμματισμένη παρουσίαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς
SPORTS
Μαϊάμι Χιτ Λεμπρόν Τζέιμς

Οι Χιτ απέλυσαν τον υπεύθυνο για την γκάφα με την προγραμματισμένη παρουσίαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Η κίνηση που αναστάτωσε όλο τον μπασκετικό πλανήτη δεν έμεινε έτσι από την ομάδα του Μαϊάμι

Οι Χιτ απέλυσαν τον υπεύθυνο για την γκάφα με την προγραμματισμένη παρουσίαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς
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Οι Μαϊάμι Χιτ συγκλόνισαν τον μπασκετικό πλανήτη, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση και του Γιάννη Αντετοκούνμπο. 

Ο λόγος φυσικά για την κίνηση που έγινε στο κανάλι της ομάδας στο Youtube. Ανέβηκε προγραμματισμένη παρουσίαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς με ημερομηνία 27 Ιουλίου. 

Όπως είναι λογικό έγινε... χαμός. 

Η ανάρτηση κατέβηκε σχεδόν άμεσα αλλά το... κακό για τους Χιτ έγινε. Οι περισσότεροι άρχισαν να θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του Τζέιμς στο Μαϊάμι. 

Για να παίξει την τελευταία σεζόν στην καριέρα του και να γίνει συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο. 

Εκπρόσωπος των Χιτ ανέφερε πως ο οργανισμός δοκίμαζε set up, στην περίπτωση που ο Τζέιμς επέστρεφε ή επιστρέψει στον οργανισμό. 

Πάντως, η κίνηση δεν έμεινε έτσι. Ο υπεύθυνος του Μαϊάμι για το κανάλι στο Youtube απολύθηκε και οι Χιτ αναζητούν τον αντικαταστάτη του. 

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