Τσιμίκας για την επιστροφή του στη Λίβερπουλ: Σα να μην έφυγα ποτέ
Τσιμίκας για την επιστροφή του στη Λίβερπουλ: Σα να μην έφυγα ποτέ
Ο διεθνής Έλληνας μπακ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας για την παρουσία του και πάλι στο ρόστερ και για τον Ιραόλα
Ο Κώστας Τσιμίκας επέστρεψε στη Λίβερπουλ μετά το δανεισμό του στη Ρόμα, όπου και αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.
Ο διεθνής Έλληνας μπακ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας.
Για τις πρώτες του εντυπώσεις και σκέψεις κατά την επιστροφή του αλλά και πως βλέπει το νέο προπονητή, τον Άντονι Ιραόλα.
Για την αρχή της προετοιμασίας: «Ναι, ήταν δύσκολα, όπως πάντα. Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, προπονηθήκαμε πολύ σκληρά.
Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τραυματισμούς την πρώτη εβδομάδα. Όλα πάνε πολύ καλά, όπως περιμένουμε, με τον νέο προπονητή, τις νέες ιδέες και είμαστε πολύ χαρούμενοι».
Και πρόσθεσε για τη συνέχεια: «Η προετοιμασία είναι η βάση ολόκληρης της χρονιάς. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες θέλουν και προσπαθούν να δώσουν τα πάντα για να είναι έτοιμοι για τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε σε ορισμένα σημεία, ακόμη και με τα νεαρά παιδιά που ήρθαν. Εμείς οι μεγαλύτεροι παίκτες προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι μια αρχή με τον νέο προπονητή.
Το απολαμβάνω πραγματικά, προσπαθώ πραγματικά να δουλεύω πολύ σκληρά και να είμαι υγιής. Και πάντα θέλω να βελτιώνομαι».
Για τον Άντονι Ιραόλα: «Κάναμε κάποιες ασκήσεις από τα άκρα, κάποιες για ενδυνάμωση και όλα αυτά τα πράγματα. Του αρέσει η ένταση στην προπόνηση, όλα έχουν να κάνουν με την μπάλα.
Νομίζω ότι θέλει να κρατήσουμε την μπάλα, να μην την χάνουμε και να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο.
Όπως είπα, είναι πολύ νωρίς, είναι κάτι καινούργιο για εμάς, αλλά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες προσπαθούν να δώσουν τα πάντα για να καταλάβουν τι ακριβώς θέλει και να κάνουν τα σωστά πράγματα μέσα στο γήπεδο.
Για τις αλλαγές στο ρόστερ: «Για μένα, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ από την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος ακόμα και τώρα που επέστρεψα, νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ.
Η διάθεση είναι στο καλύτερο επίπεδο, ακόμη και τα νεαρά παιδιά είναι πολύ θετικά και προσπαθούν να δώσουν τα πάντα. Όλοι μαζί, προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας»
Για την στιγμή που θα φορέσει και πάλι σε ματς τη φανέλα της Λίβερπουλ: «Ανυπομονώ, για να είμαι ειλικρινής. Είχα μια πολύ δύσκολη και περίεργη σεζόν πέρυσι, αλλά είμαι εδώ, προπονήθηκα τόσο σκληρά μόνος μου στην offseason.
Και κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ακόμα κι αν δεν είχα τόσο χρόνο παιχνιδιού για κάποιους λόγους, είμαι πραγματικά εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα, πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα».
Ο διεθνής Έλληνας μπακ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας.
Για τις πρώτες του εντυπώσεις και σκέψεις κατά την επιστροφή του αλλά και πως βλέπει το νέο προπονητή, τον Άντονι Ιραόλα.
Για την αρχή της προετοιμασίας: «Ναι, ήταν δύσκολα, όπως πάντα. Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, προπονηθήκαμε πολύ σκληρά.
Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τραυματισμούς την πρώτη εβδομάδα. Όλα πάνε πολύ καλά, όπως περιμένουμε, με τον νέο προπονητή, τις νέες ιδέες και είμαστε πολύ χαρούμενοι».
Και πρόσθεσε για τη συνέχεια: «Η προετοιμασία είναι η βάση ολόκληρης της χρονιάς. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες θέλουν και προσπαθούν να δώσουν τα πάντα για να είναι έτοιμοι για τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε σε ορισμένα σημεία, ακόμη και με τα νεαρά παιδιά που ήρθαν. Εμείς οι μεγαλύτεροι παίκτες προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι μια αρχή με τον νέο προπονητή.
Το απολαμβάνω πραγματικά, προσπαθώ πραγματικά να δουλεύω πολύ σκληρά και να είμαι υγιής. Και πάντα θέλω να βελτιώνομαι».
‘The mood is in the best levels’ ✊— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2026
Kostas Tsimikas on returning to the Reds, what Iraola wants and squad mood.
Για τον Άντονι Ιραόλα: «Κάναμε κάποιες ασκήσεις από τα άκρα, κάποιες για ενδυνάμωση και όλα αυτά τα πράγματα. Του αρέσει η ένταση στην προπόνηση, όλα έχουν να κάνουν με την μπάλα.
Νομίζω ότι θέλει να κρατήσουμε την μπάλα, να μην την χάνουμε και να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο.
Όπως είπα, είναι πολύ νωρίς, είναι κάτι καινούργιο για εμάς, αλλά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες προσπαθούν να δώσουν τα πάντα για να καταλάβουν τι ακριβώς θέλει και να κάνουν τα σωστά πράγματα μέσα στο γήπεδο.
Για τις αλλαγές στο ρόστερ: «Για μένα, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ από την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος ακόμα και τώρα που επέστρεψα, νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ.
Η διάθεση είναι στο καλύτερο επίπεδο, ακόμη και τα νεαρά παιδιά είναι πολύ θετικά και προσπαθούν να δώσουν τα πάντα. Όλοι μαζί, προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας»
Για την στιγμή που θα φορέσει και πάλι σε ματς τη φανέλα της Λίβερπουλ: «Ανυπομονώ, για να είμαι ειλικρινής. Είχα μια πολύ δύσκολη και περίεργη σεζόν πέρυσι, αλλά είμαι εδώ, προπονήθηκα τόσο σκληρά μόνος μου στην offseason.
Και κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ακόμα κι αν δεν είχα τόσο χρόνο παιχνιδιού για κάποιους λόγους, είμαι πραγματικά εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα, πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα».
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