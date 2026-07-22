Σίριαλ η υπόθεση του Χεζόνια με τη Ρεάλ: Παραμονεύουν Ολυμπιακός και Ντουμπάι BC
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Ολυμπιακός Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης Μάριο Χεζόνια

Σίριαλ η υπόθεση του Χεζόνια με τη Ρεάλ: Παραμονεύουν Ολυμπιακός και Ντουμπάι BC

Η Marca αναφέρει τις εξελίξεις με τον Κροάτη σταρ και εμπλέκει τους «ερυθρόλευκους» στις ομάδες, που τσεκάρουν την περίπτωσή του

Σίριαλ η υπόθεση του Χεζόνια με τη Ρεάλ: Παραμονεύουν Ολυμπιακός και Ντουμπάι BC
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Ο Ολυμπιακός αλλά και η Ντουμπάι BC παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Μάριο Χεζόνια. 

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει η Marca σε θέμα της που αφορά τον Κροάτη σταρ και το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης. 

Τονίζεται πως το buy out του είναι στο ένα εκατομμύριο δολάρια αλλά θα πρέπει φυσικά να υπάρξει ενδιαφέρον από ομάδα του NBA για να τρέξουν οι εξελίξεις. 

Οι Ισπανοί αναφέρουν πως ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι. Μάλιστα, δε δίνουν και πολλές πιθανότητες να πάει αλλά και να μείνει στις ΗΠΑ ο Χεζόνια. Πως δηλαδή ακόμα και αν υπογράψει αρχικά σε ομάδα του NBA, θεωρούν δύσκολο να παραμείνει στο ρόστερ.

Αυτό που κάνει εντύπωση, είναι ένα άλλο σημείο του ρεπορτάζ. Πως οι εκπρόσωποι του Χεζόνια επικοινώνησαν με τη Ρεάλ και πρότειναν να δοθεί ακόμα και ποσό μεγαλύτερο από το buy out, προκειμένου να αποχωρήσει ο παίκτης. 

Γίνεται πάντως αναφορά στον Ολυμπιακό. Πως παρακολουθεί τις εξελίξεις για τον Χεζόνια.
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