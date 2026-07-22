Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης πριν καν ξεκινήσει η σεζόν
Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης πριν καν ξεκινήσει η σεζόν
Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ομάδας, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ο Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής του γηραιού αποτελούν παρελθόν μόλις δύο μήνες μετά την πρόσληψή τους
Διπλή αποχώρηση από το οργανόγραμμα του Ηρακλή πριν καν αρχίσει η σεζόν!
Ο ισχυρός άνδρας του Γηραιού, Παναγιώτης Μονομβασιώτης, πήρε την απόφαση να ολοκληρωθεί πρόωρα η συνεργασία του κλαμπ με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη.
Ο Legend της Εθνικής μας και πρώην Αθλητικός Διευθυντής της Κηφισιάς ανέλαβε ανάλογο πόστο στους Θεσσαλονικείς στις 25 Μαΐου, ενώ ο Αμανατίδης ανέλαβε χρέη Τεχνικού Διευθυντή μια ημέρα αργότερα, όμως αμφότεροι δεν κατάφεραν να «βγάλουν» ούτε δυο μήνες (58 ημέρες ο πρώτος και 57 ο δεύτερος).
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο ισχυρός άνδρας του Γηραιού, Παναγιώτης Μονομβασιώτης, πήρε την απόφαση να ολοκληρωθεί πρόωρα η συνεργασία του κλαμπ με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη.
Ο Legend της Εθνικής μας και πρώην Αθλητικός Διευθυντής της Κηφισιάς ανέλαβε ανάλογο πόστο στους Θεσσαλονικείς στις 25 Μαΐου, ενώ ο Αμανατίδης ανέλαβε χρέη Τεχνικού Διευθυντή μια ημέρα αργότερα, όμως αμφότεροι δεν κατάφεραν να «βγάλουν» ούτε δυο μήνες (58 ημέρες ο πρώτος και 57 ο δεύτερος).
Πηγή:www.gazzetta.gr
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