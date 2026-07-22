Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης πριν καν ξεκινήσει η σεζόν
SPORTS
Άγγελος Μπασινάς Γιάννης Αμανατίδης Ηρακλής Παναγιώτης Μονεμβασιώτης

Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης πριν καν ξεκινήσει η σεζόν

Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ομάδας, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ο Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής του γηραιού αποτελούν παρελθόν μόλις δύο μήνες μετά την πρόσληψή τους

Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης πριν καν ξεκινήσει η σεζόν
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Διπλή αποχώρηση από το οργανόγραμμα του Ηρακλή πριν καν αρχίσει η σεζόν!

Ο ισχυρός άνδρας του Γηραιού, Παναγιώτης Μονομβασιώτης, πήρε την απόφαση να ολοκληρωθεί πρόωρα η συνεργασία του κλαμπ με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη.

Ο Legend της Εθνικής μας και πρώην Αθλητικός Διευθυντής της Κηφισιάς ανέλαβε ανάλογο πόστο στους Θεσσαλονικείς στις 25 Μαΐου, ενώ ο Αμανατίδης ανέλαβε χρέη Τεχνικού Διευθυντή μια ημέρα αργότερα, όμως αμφότεροι δεν κατάφεραν να «βγάλουν» ούτε δυο μήνες (58 ημέρες ο πρώτος και 57 ο δεύτερος).


Πηγή:www.gazzetta.gr
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