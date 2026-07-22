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Τσιφτσής: «Τίποτα δεν τελειώνει στο πρώτο παιχνίδι»
Τσιφτσής: «Τίποτα δεν τελειώνει στο πρώτο παιχνίδι»
Ο διεθνής τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δήλωσε πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι πανέτοιμοι για την πρώτη μάχη με την Ντινάμο Κιέβου (23/8, 20:00)
Ο Αντώνης Τσιφτσής εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου στην Πολωνία και κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, ο Πονομαρένκο συγκαταλέγεται στα φαβορί για να σκοράρει στην αναμέτρηση με τον Δικέφαλο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο τερματοφύλακας των «ασπρόμαυρων» χαρακτήρισε τον ποδοσφαιριστή της Ντινάμο Κιέβου πολύ καλό παίκτη, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι στοιχηματικές προβλέψεις δεν απασχολούν τους «ασπρόμαυρους».
Όπως τόνισε, ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα προετοιμασμένος για την αναμέτρηση και έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε βρεθεί απέναντί του.
Ερωτηθείς για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ ώστε να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι, τόνισε ότι η ομάδα έχει δουλέψει καλά όλο το προηγούμενο διάστημα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο.
Όπως σημείωσε, το σημαντικότερο είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία της σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια όλα μπορούν να συμβούν.
Παράλληλα, ανέφερε πως ο αντίπαλος έχει αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό και ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να εφαρμόσει το αγωνιστικό του πλάνο, ενώ ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν πρόκειται να κριθεί από το πρώτο παιχνίδι. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η ομάδα θα πρέπει να παραμείνει σοβαρή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Πηγή:paok24.com
Ο τερματοφύλακας των «ασπρόμαυρων» χαρακτήρισε τον ποδοσφαιριστή της Ντινάμο Κιέβου πολύ καλό παίκτη, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι στοιχηματικές προβλέψεις δεν απασχολούν τους «ασπρόμαυρους».
Όπως τόνισε, ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα προετοιμασμένος για την αναμέτρηση και έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε βρεθεί απέναντί του.
Ερωτηθείς για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ ώστε να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι, τόνισε ότι η ομάδα έχει δουλέψει καλά όλο το προηγούμενο διάστημα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο.
Όπως σημείωσε, το σημαντικότερο είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία της σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια όλα μπορούν να συμβούν.
Παράλληλα, ανέφερε πως ο αντίπαλος έχει αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό και ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να εφαρμόσει το αγωνιστικό του πλάνο, ενώ ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν πρόκειται να κριθεί από το πρώτο παιχνίδι. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η ομάδα θα πρέπει να παραμείνει σοβαρή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Πηγή:paok24.com
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