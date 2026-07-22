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Ο Γκιγιέρμο Οτσόα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στα 41 του χρόνια
Ο Γκιγιέρμο Οτσόα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στα 41 του χρόνια
Κρεμάει τα γάντια του ο Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του διαχρονικά με τα Παγκόσμια Κύπελλα και το Μεξικό
Ο σπουδαίος τερματοφύλακας, Γκιγιέρμο Οτσόα ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, σε ηλικία 41 ετών.
Ο Μεξικανός κατέγραψε μία εξαιρετική καριέρα, η οποία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς με την χώρα του αγωνίστηκε σε έξι Μουντιάλ και μάλιστα ήταν πρωταγωνιστής για την εθνική του σε αρκετά ματς.
Το τελευταίο παιχνίδι του, έμελλε να είναι με τη φανέλα του Μεξικού απέναντι στην Τσεχία για την φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Ο τελευταίος σύλλογος που αγωνίστηκε στην καριέρα του ήταν η ΑΕ Λεμεσού, ενώ κατά το παρελθόν και μεταξύ άλλων υπήρξε παίκτης της Μάλαγα, της Γρανάδα και της Σταντάρ Λιέγης.
Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του:
«Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο.
Σήμερα μπορώ μόνο να κοιτάξω πίσω με υπερηφάνεια και να πω: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ . Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου.
Ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού.
Παίρνω μαζί μου την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό.
Ό,τι ζήσαμε, κανείς δεν μπορεί να μας το στερήσει.
Από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ για τόσα πολλά».
Ο Μεξικανός κατέγραψε μία εξαιρετική καριέρα, η οποία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς με την χώρα του αγωνίστηκε σε έξι Μουντιάλ και μάλιστα ήταν πρωταγωνιστής για την εθνική του σε αρκετά ματς.
Το τελευταίο παιχνίδι του, έμελλε να είναι με τη φανέλα του Μεξικού απέναντι στην Τσεχία για την φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Ο τελευταίος σύλλογος που αγωνίστηκε στην καριέρα του ήταν η ΑΕ Λεμεσού, ενώ κατά το παρελθόν και μεταξύ άλλων υπήρξε παίκτης της Μάλαγα, της Γρανάδα και της Σταντάρ Λιέγης.
Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του:
«Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο.
Σήμερα μπορώ μόνο να κοιτάξω πίσω με υπερηφάνεια και να πω: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ . Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου.
Ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού.
Παίρνω μαζί μου την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό.
Ό,τι ζήσαμε, κανείς δεν μπορεί να μας το στερήσει.
Από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ για τόσα πολλά».
Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.— Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026
Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS
Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.
Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd
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