Χαϊδελβέργη -Προμηθέας 82-62: Άντεξαν για ένα ημίχρονο οι Πατρινοί - Βίντεο

Ο Προμηθέας
Πατρών γνώρισε βαριά ήττα στη Γερμανία, καθώς υπέκυψε στην Χαϊδελβέργη με 82-62, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.
Οι Αχαιοί, που μπήκαν δυνατά στον αγώνα, κατέρρευσαν στην τέταρτη περίοδο (περιορίστηκαν στους 10 πόντους) και είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 2-3 στον 1ο όμιλο, χάνοντας και τη διαφορά από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου, όταν είχαν επικρατήσει με 89-83.
Πλέον, για να προκριθεί στα Play-In της διοργάνωσης, ο Προμηθέας χρειάζεται νίκη επί της Ρίτας Βίλνιους στην τελευταία αγωνιστική και ταυτόχρονα ήττα της Χαϊδελβέργης , στην έδρα της Λέγκια Βαρσοβίας.
Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι που ανέβηκαν επίσης στο 2-3, κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, διατηρώντας πλέον τον έλεγχο της πρόκρισης στα δικά τους χέρια.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 38-37, 61-52, 82-62
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Βούλιτς, Ντέιβιντσον
Οι συνθέσεις:
Χαϊδελβέργη (Γιάνσον): Μαρσέλ Γουέδερς 16 (3), Κοχ, ΜακΚλέιν 3 (1), Νέσκοβιτς 3 (1), Γουίλιαμσον 13 (2), Ερσέκ, Οσουνίγι 8, Κέμπεν 17 (3), Μάικλ Γουέδερς 10 (2), Σέριτς 2, Ριντ 10.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάρις 21 (4), Χάμοντς 8 (1), Κόουλμαν 10, Πλώτας, Μπαζίνας 1, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 7, Καραγιαννίδης 5, Γκρέι 10, Μακούρα.
