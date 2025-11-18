Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Η Αλίσα Λέμαν θύμα διάρρηξης
Η Αλίσα Λέμαν θύμα διάρρηξης
Η Ελβετίδα ποδοσφαιρίστρια αντέδρασε με σαρκασμό στην εικόνα του διαλυμένου σπιτιού της στο Κόμο, μετά από διάρρηξη
Η μάστιγα που χτυπά την Premier League, όπου σχεδόν κάθε εβδομάδα η οικεία ενός ποδοσφαιριστή αποτελεί στόχο ληστών, μεταφέρθηκε και στην Ιταλία κι αυτό που απομένει να δούμε είναι για το αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.
Σίγουρα όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό καθώς στην Ιταλία θύμα διάρρηξης έπεσε η Αλίσα Λέμαν, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του γυναικείου ποδοσφαίρου.
Η διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ελβετίας, την τελευταία διετία αγωνίζεται στο καμπιονάτο, αρχικά με τη φανέλα της Γιουβέντους και από το περασμένο με αυτήν της Κόμο, παραμένοντας ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media με εκατομμύρια ακολούθους. Ωστόσο το τελευταίο στόρι που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram προκάλεσε ένα μικρό σοκ καθώς έδειχνε το σπίτι της άνω κάτω μετά από την «επίσκεψη» ληστών.
Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η ίδια η Λέμαν σχολίασε με σαρκασμό το χάος που άφησαν πίσω τους οι ληστές καθώς στην ανάρτησή της ανέφερε: «Την επόμενη φορά που θα ληστέψετε το σπίτι μου, παρακαλώ να το καθαρίσετε»
Μάλιστα, άθελα (;) της αποκάλυψε κι ένα άλλο στοιχείο που δεν ήξερε πως κόσμος καθώς ανέφερε στο τέλος του ποσταρίσματος ότι έχει Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (εννοώντας ότι είναι εμμονική με την καθαριότητα και θέλει τα πράγματα της να είναι τακτοποιημένα).
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Σίγουρα όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό καθώς στην Ιταλία θύμα διάρρηξης έπεσε η Αλίσα Λέμαν, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του γυναικείου ποδοσφαίρου.
Η διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ελβετίας, την τελευταία διετία αγωνίζεται στο καμπιονάτο, αρχικά με τη φανέλα της Γιουβέντους και από το περασμένο με αυτήν της Κόμο, παραμένοντας ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media με εκατομμύρια ακολούθους. Ωστόσο το τελευταίο στόρι που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram προκάλεσε ένα μικρό σοκ καθώς έδειχνε το σπίτι της άνω κάτω μετά από την «επίσκεψη» ληστών.
Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η ίδια η Λέμαν σχολίασε με σαρκασμό το χάος που άφησαν πίσω τους οι ληστές καθώς στην ανάρτησή της ανέφερε: «Την επόμενη φορά που θα ληστέψετε το σπίτι μου, παρακαλώ να το καθαρίσετε»
Μάλιστα, άθελα (;) της αποκάλυψε κι ένα άλλο στοιχείο που δεν ήξερε πως κόσμος καθώς ανέφερε στο τέλος του ποσταρίσματος ότι έχει Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (εννοώντας ότι είναι εμμονική με την καθαριότητα και θέλει τα πράγματα της να είναι τακτοποιημένα).
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα