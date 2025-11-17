Το μήνυμα του Τσιτσιπά στη Σάκκαρη για το United Cup: «Ας το κάνουμε ξανά Μαρία»
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Μαρία Σάκκαρη United Cup

Το μήνυμα του Τσιτσιπά στη Σάκκαρη για το United Cup: «Ας το κάνουμε ξανά Μαρία»

H Team Hellas θα λάβει μέρος στο United Cup του επερχόμενου Ιανουαρίου και ο Στέφανο Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα με αποδέκτη τη Μαρία Σάκκαρη...

Το μήνυμα του Τσιτσιπά στη Σάκκαρη για το United Cup: «Ας το κάνουμε ξανά Μαρία»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Έχοντας μάθει τις αντιπάλους της η Team Hellas για το United Cup του επερχόμενου Ιανουαρίου (2-11), ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter) έκανε το δικό του σχόλιο με αποδέκτη τη Μαρία Σάκκαρη.

Πιο συγκεκριμένα, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο τουρνουά που θ' ανοίξει τη σεζόν στο τένις. Εκεί, η Team Hellas θα βρεθεί απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιαπωνία στον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης.

Αναμφίβολα ένα απαιτητικό... έργο για τη «γαλανόλευκη» αποστολή, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ήδη τις ψυχολογικές «ντόπες». Με ανάρτησή του στα social media έδωσε το σύνθημα ενόψει της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στην Αυστραλία, την οποία συνόδευσε με μία περυσινή φωτογραφία όπου απεικονίζεται αυτός και η Ελληνίδα τενίστρια.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά
«Είμαι ενθουσιασμένος που θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο United Cup για άλλη μια φορά τον Ιανουάριο. Ας το κάνουμε ξανά Μαρία».

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι

Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης