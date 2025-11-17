Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Το καρφί του Αταμάν για το NBA Europe: Θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ αλλά μετά τον αγώνα με την Παρί δεν είδα ούτε ένα δημοσιογράφο στη συνέντευξη τύπου
Είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σχολίασε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
Αιχμές για το σχέδιο του NBA Europe άφησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη.
Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία αρκετών δημοσιογράφων σε αντίθεση με τον αγώνα κόντρα στην Παρί όπου, όπως αποκάλυψε, δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη τύπου - κάτι που συνέβη και στον αγώνα της Βαλένθια με την Παρί.
Ο Τούρκος προπονητής, μάλιστα, επαίνεσε τους Έλληνες δημοσιογράφους για τη στάση τους αυτή προτείνοντας ακόμα και... μεταγραφές.
«Στη EuroLeague υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών και προπονητών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν μεταγραφές και δημοσιογράφων. Πολύ καλές ερωτήσεις εδώ, πολύς κόσμος σε αυτή τη συνέντευξη. Στο Παρίσι δεν υπήρχε ούτε ένας. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έζησε το ίδιο. Πρέπει να σας κάνουμε μεταγραφή» είπε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.
Συνεχίζοντας, δε, αναρωτήθηκε: «Είμαι πολύ περίεργος γιατί το NBA Europe θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί, πώς θα φτιαχτεί μία δυνατή λίγκα; Αρχικά, πρέπει να έρχονται οι δημοσιογράφοι. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Κι αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».
Ο Αταμαν στη συνέντευξη τύπου κάνει πολύ έξυπνο συνδυαστικό σχόλιο για τις πόλεις που επιλέγει το NBA Europe και την έλλειψη ενδιαφέροντος για το μπάσκετ σε αυτές και καπάκια τονίζει την αντίστοιχη έλλειψη στο Παρίσι. #paobc— IdomeneasP ☘️ (@Idomeneas_) November 16, 2025
pic.twitter.com/ZEMb7GCF08
