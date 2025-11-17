Το καρφί του Αταμάν για το NBA Europe: Θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ αλλά μετά τον αγώνα με την Παρί δεν είδα ούτε ένα δημοσιογράφο στη συνέντευξη τύπου
SPORTS
Εργκίν Αταμάν NBA Europe Παρί Παναθηναϊκός

Το καρφί του Αταμάν για το NBA Europe: Θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ αλλά μετά τον αγώνα με την Παρί δεν είδα ούτε ένα δημοσιογράφο στη συνέντευξη τύπου

Είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σχολίασε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού

Το καρφί του Αταμάν για το NBA Europe: Θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ αλλά μετά τον αγώνα με την Παρί δεν είδα ούτε ένα δημοσιογράφο στη συνέντευξη τύπου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Αιχμές για το σχέδιο του NBA Europe άφησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία αρκετών δημοσιογράφων σε αντίθεση με τον αγώνα κόντρα στην Παρί όπου, όπως αποκάλυψε, δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη τύπου - κάτι που συνέβη και στον αγώνα της Βαλένθια με την Παρί.

Ο Τούρκος προπονητής, μάλιστα, επαίνεσε τους Έλληνες δημοσιογράφους για τη στάση τους αυτή προτείνοντας ακόμα και... μεταγραφές.

«Στη EuroLeague υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών και προπονητών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν μεταγραφές και δημοσιογράφων. Πολύ καλές ερωτήσεις εδώ, πολύς κόσμος σε αυτή τη συνέντευξη. Στο Παρίσι δεν υπήρχε ούτε ένας. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έζησε το ίδιο. Πρέπει να σας κάνουμε μεταγραφή» είπε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.

Συνεχίζοντας, δε, αναρωτήθηκε: «Είμαι πολύ περίεργος γιατί το NBA Europe θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί, πώς θα φτιαχτεί μία δυνατή λίγκα; Αρχικά, πρέπει να έρχονται οι δημοσιογράφοι. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Κι αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».


Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ

Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η δύναμη πίσω από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

Ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, άφησε φέτος πίσω του κάτι πολύ μεγαλύτερο από εντυπωσιακούς αριθμούς: άφησε έντονα συναισθήματα και μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους όσοι συμμετείχαν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης