Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τρία οχήματα στην Πυλαία, δείτε εικόνες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Θεσσαλονίκη Οχήματα

Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τρία οχήματα στην Πυλαία, δείτε εικόνες και βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Αλλατίνης

Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τρία οχήματα στην Πυλαία, δείτε εικόνες και βίντεο
Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίς το πρωί (3/9) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σταθμευμένο όχημα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 6:45 το πρωί για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Αλλατίνης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο παρακείμενα ΙΧ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Δείτε βίντεο από το σημείο:



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δύο οχήματα και επτά πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

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Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τρία οχήματα στην Πυλαία, δείτε εικόνες και βίντεο

Φωτογραφίες & βίντεο: RThess.gr

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