Επίσημη η επιστροφή του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό: Υπέγραψε για τέσσερα χρόνια, στα 14 εκατ. η συμφωνία με την Τζιρόνα

Welcome back to Athens, Azzedine ☘️🏛️ pic.twitter.com/vd2MZO7uM9 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 2, 2026

Τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν ξανά παρών στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Επιλέχθηκε στην αποστολή του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και άφησε εκ νέου το αποτύπωμά του. Στη φάση των «16» πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ στη νίκη με 3-0 επί του Καναδά, οδηγώντας την εθνική ομάδα της χώρας του στα προημιτελικά. Με το Μαρόκο έχει αγωνιστεί 55 φορές, έχοντας πετύχει 11 γκολ.Καλωσορίζουμε ξανά τον Αζεντίν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.