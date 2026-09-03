Πετρέλαιο: Η νέα άνοδος στην τιμή του απειλεί τις χρηματαγορές
Πετρέλαιο: Η νέα άνοδος στην τιμή του απειλεί τις χρηματαγορές
Η πρώτη στρατιωτική ενέργεια στον Περσικό Κόλπο εδώ και εβδομάδες επαναφέρει τη σύγκρουση στο προσκήνιο, καθώς η αγορά εισέρχεται σε μια ιστορικά αδύναμη περίοδο
Oι επενδυτές έλαβαν υπενθύμιση ότι ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, με τις μετοχές να υποχωρούν καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων εκτοξεύτηκαν, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες.
Το Brent ανέκαμψε πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι και το WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια, μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο εναντίον ιρανικών στόχων και τις αντεπιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αυξάνονται οι κίνδυνοι για ορισμένους τομείς της αγοράς, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες λιανικής που απευθύνονται στους καταναλωτές και οι κατασκευαστές. Η επίμονη ενεργειακή κρίση προσθέτει επίσης μια νέα πτυχή στις προοπτικές του πληθωρισμού, η οποία απειλεί την αγορά με υψηλότερα επιτόκια από τη Fed.
Η πρώτη στρατιωτική ενέργεια στον Περσικό Κόλπο εδώ και εβδομάδες επαναφέρει τη σύγκρουση στο προσκήνιο, καθώς η αγορά εισέρχεται σε μια ιστορικά αδύναμη περίοδο του έτους. Η περίοδος από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο αποτελεί από καιρό το χειρότερο τρίμηνο για τις μετοχές, και η άμεση επίδραση των υψηλών τιμών του πετρελαίου στα κέρδη των εταιρειών, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές επιπτώσεις τους, αποτελεί εμπόδιο εν όψει της επερχόμενης περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων.
Λίγο πριν τις τελευταίες επιθέσεις, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν μερικό έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Ωστόσο, η πορεία των τιμών δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στη σύγκρουση με το Ιράν και όχι στην πιθανότητα οι τιμές να περιοριστούν λόγω της αυξημένης προσφοράς από τη Βενεζουέλα.
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Το Brent ανέκαμψε πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι και το WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια, μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο εναντίον ιρανικών στόχων και τις αντεπιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αυξάνονται οι κίνδυνοι για ορισμένους τομείς της αγοράς, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες λιανικής που απευθύνονται στους καταναλωτές και οι κατασκευαστές. Η επίμονη ενεργειακή κρίση προσθέτει επίσης μια νέα πτυχή στις προοπτικές του πληθωρισμού, η οποία απειλεί την αγορά με υψηλότερα επιτόκια από τη Fed.
Η πρώτη στρατιωτική ενέργεια στον Περσικό Κόλπο εδώ και εβδομάδες επαναφέρει τη σύγκρουση στο προσκήνιο, καθώς η αγορά εισέρχεται σε μια ιστορικά αδύναμη περίοδο του έτους. Η περίοδος από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο αποτελεί από καιρό το χειρότερο τρίμηνο για τις μετοχές, και η άμεση επίδραση των υψηλών τιμών του πετρελαίου στα κέρδη των εταιρειών, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές επιπτώσεις τους, αποτελεί εμπόδιο εν όψει της επερχόμενης περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων.
Λίγο πριν τις τελευταίες επιθέσεις, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν μερικό έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Ωστόσο, η πορεία των τιμών δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στη σύγκρουση με το Ιράν και όχι στην πιθανότητα οι τιμές να περιοριστούν λόγω της αυξημένης προσφοράς από τη Βενεζουέλα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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