Πετρέλαιο: Η νέα άνοδος στην τιμή του απειλεί τις χρηματαγορές

Η πρώτη στρατιωτική ενέργεια στον Περσικό Κόλπο εδώ και εβδομάδες επαναφέρει τη σύγκρουση στο προσκήνιο, καθώς η αγορά εισέρχεται σε μια ιστορικά αδύναμη περίοδο