Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 29,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ 13,2%

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ ενώ οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι θα είχε στόχο η ψήφος τους αν γίνονταν σήμερα εκλογές, με το 28% απαντά να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά, το 27% να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση, το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης και το 3% ΔΞ/ΔΑ.