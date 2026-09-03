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Στον Ολυμπιακό ο Λέον Μπέιλι: Το μεγάλο deal με την Άστον Βίλα έως το 2030
Στον Ολυμπιακό ο Λέον Μπέιλι: Το μεγάλο deal με την Άστον Βίλα έως το 2030
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ αποτελεί τη νέα μεγάλη μεταγραφική υπέρβαση των Πειραιωτών και ενισχύει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λέον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αποτελεί ακόμη μία ηχηρή προσθήκη στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων».
Οι Πειραιώτες κινήθηκαν με ταχύτητα και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας της League Phase του Europa League, εντάσσοντας έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό.
Το συμβόλαιο του 29χρονου με τους «ερυθρόλευκους» θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030, με τον Ολυμπιακό να πραγματοποιεί μία ακόμη σημαντική επένδυση σε ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.
Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.
Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ).
Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.
Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ.
Οι Πειραιώτες κινήθηκαν με ταχύτητα και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας της League Phase του Europa League, εντάσσοντας έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
The Olympiacos family welcomes a new lion: 𝑳𝒆𝒐𝒏 𝑩𝒂𝒊𝒍𝒆𝒚 👋🔴⚪️ pic.twitter.com/jb2qxq9I4Y— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026
Η μεταγραφή από την Άστον Βίλα και η άφιξη στην ΕλλάδαΟ Λέον Μπέιλι αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα, με την οποία αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Premier League και κατέκτησε το UEFA Europa League της σεζόν 2025-2026.
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό.
Το συμβόλαιο του 29χρονου με τους «ερυθρόλευκους» θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030, με τον Ολυμπιακό να πραγματοποιεί μία ακόμη σημαντική επένδυση σε ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.
Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.
Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ).
Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.
Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ.
Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλοσωρίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία.
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