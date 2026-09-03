Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα
Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Συνέτι
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Άνδρο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Συνέτι και καίει χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και δύο ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Συνέτι και καίει χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και δύο ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Συνέτι Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026
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