ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030
ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030
Η στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες, η πίεση από τα φθηνά τιμολόγια και οι συνέργειες με την Plenitude σε ΑΠΕ και αποθήκευση - Οι διαφορές με άλλες ευρωπαϊκές αγορές
Σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προσανατολίζεται η ΖeniΘ. Με ορίζοντα το 2030, η εταιρεία σχεδιάζει να διευρύνει τη δραστηριότητά της στις υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας, στις αντλίες θερμότητας και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, αξιοποιώντας παράλληλα την παρουσία της Plenitude στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΖeniΘ, Fabio Quaranta, σε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του τύπου, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στους εναλλακτικούς παρόχους. Ως βασικούς παράγοντες ανέδειξε την υψηλή συγκέντρωση της λιανικής αγοράς, την ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, τις ανάγκες αναβάθμισης των δικτύων και την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
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Όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΖeniΘ, Fabio Quaranta, σε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του τύπου, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στους εναλλακτικούς παρόχους. Ως βασικούς παράγοντες ανέδειξε την υψηλή συγκέντρωση της λιανικής αγοράς, την ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, τις ανάγκες αναβάθμισης των δικτύων και την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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