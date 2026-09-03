ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030

Η στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες, η πίεση από τα φθηνά τιμολόγια και οι συνέργειες με την Plenitude σε ΑΠΕ και αποθήκευση - Οι διαφορές με άλλες ευρωπαϊκές αγορές