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«Είστε για γέλια, τι ερώτηση είναι αυτή;»: Η Σαμπαλένκα έγινε έξαλλη με δημοσιογράφο στο US Open, δείτε βίντεο
«Είστε για γέλια, τι ερώτηση είναι αυτή;»: Η Σαμπαλένκα έγινε έξαλλη με δημοσιογράφο στο US Open, δείτε βίντεο
Η κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης βγήκε από τα ρούχα της όταν ρωτήθηκε αν οι εκδηλώσεις πριν το τουρνουά επηρέασαν την προετοιμασία της
Η Άρινα Σαμπαλένκα ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη της επί της Πολίνα Ιατσένκο στο US Open, αντιδρώντας έντονα σε ερώτηση δημοσιογράφου που, σύμφωνα με την ίδια, άφηνε να εννοηθεί ότι οι εκδηλώσεις και οι εμφανίσεις της πριν από το τουρνουά είχαν επηρεάσει την προετοιμασία της.
Η κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε εύκολα της Ρωσίδας με 6-1, 6-1 την Τετάρτη (2/9) στο Arthur Ashe Stadium και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
Λίγο αργότερα, όμως, βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν έντονο διάλογο με εκπρόσωπο των ΜΜΕ.
«Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε για γέλια. Πάρτι, διασκέδαση… γιατί να το λέγατε αυτό; Γιατί να το σκεφτείτε καν; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή;» απάντησε εμφανώς εκνευρισμένη η Λευκορωσίδα.
«Απλώς επειδή δημοσίευσα κάποιες δραστηριότητες με brands, νομίζετε ότι έκανα πάρτι και δεν έκανα προπόνηση;», διερωτήθηκε.
Η Σαμπαλένκα, ωστόσο, επέμεινε πως η ερώτηση είχε διαφορετικό μήνυμα. «Το είπατε κυριολεκτικά αυτό», απάντησε, πριν κλείσει τη συζήτηση και ζητήσει να περάσει η διαδικασία στην επόμενη ερώτηση.
«Να σκέφτεστε πριν λέτε πράγματα», ήταν η τελευταία της ατάκα.
Η κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε εύκολα της Ρωσίδας με 6-1, 6-1 την Τετάρτη (2/9) στο Arthur Ashe Stadium και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
Λίγο αργότερα, όμως, βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν έντονο διάλογο με εκπρόσωπο των ΜΜΕ.
«Είστε για γέλια»Η ερώτηση αφορούσε τις πολλές υποχρεώσεις των κορυφαίων αθλητών κατά τη διάρκεια της Fan Week, με τη Σαμπαλένκα να θεωρεί ότι υπήρχε υπονοούμενο πως οι εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις χορηγών σήμαιναν ότι δεν ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην προετοιμασία της.
«Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε για γέλια. Πάρτι, διασκέδαση… γιατί να το λέγατε αυτό; Γιατί να το σκεφτείτε καν; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή;» απάντησε εμφανώς εκνευρισμένη η Λευκορωσίδα.
«Απλώς επειδή δημοσίευσα κάποιες δραστηριότητες με brands, νομίζετε ότι έκανα πάρτι και δεν έκανα προπόνηση;», διερωτήθηκε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Ο δημοσιογράφος προσπάθησε να διευκρινίσει πως δεν αναφερόταν σε πάρτι, αλλά στις πολλές δημόσιες εμφανίσεις και εκδηλώσεις που περιλαμβάνει η εβδομάδα πριν από το US Open.
Aryna Sabalenka was not happy with a question she received during her U.S. Open press conference, ‘Think before you say stuff’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026
“How are you finding your mood now that the tournament has started? Obviously last week it’s lots of parties and fun and stuff like that..”
Aryna: “You… pic.twitter.com/CPZvShRbSI
Η Σαμπαλένκα, ωστόσο, επέμεινε πως η ερώτηση είχε διαφορετικό μήνυμα. «Το είπατε κυριολεκτικά αυτό», απάντησε, πριν κλείσει τη συζήτηση και ζητήσει να περάσει η διαδικασία στην επόμενη ερώτηση.
«Να σκέφτεστε πριν λέτε πράγματα», ήταν η τελευταία της ατάκα.
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