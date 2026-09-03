Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Παίκτης του Ολυμπιακού ο Νους: Μένει δανεικός στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο, συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο Μπέιλι
Παίκτης του Ολυμπιακού ο Νους: Μένει δανεικός στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο, συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο Μπέιλι
Ο μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ έκλεισε στον Ολυμπιακό και θα μείνει στους Κρητικούς για το επόμενο εξάμηνο - Ο Τζαμαϊκανός Μπέιλι θα υπογράψει μέχρι το 2030
Παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρούνται πλέον οι Νους και Μπέιλι.
Ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες και θα μείνει στον κρητικό σύλλογο ως τα τέλη Δεκεμβρίου.
Από την 1η Γενάρη και μετά θα ενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων.
Ο εξτρέμ Μπέιλι από την άλλη έχοντας τελειώσει τα ιατρικά του στην Αγγλία θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα και το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό θα είναι ως το 2030.
Η φωτογραφία του Φαμπρίτσιο Ρομάνο με τον Λέον Μπέιλι με κασκόλ του Ολυμπιακού
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες και θα μείνει στον κρητικό σύλλογο ως τα τέλη Δεκεμβρίου.
Από την 1η Γενάρη και μετά θα ενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων.
Ο εξτρέμ Μπέιλι από την άλλη έχοντας τελειώσει τα ιατρικά του στην Αγγλία θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα και το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό θα είναι ως το 2030.
Η φωτογραφία του Φαμπρίτσιο Ρομάνο με τον Λέον Μπέιλι με κασκόλ του Ολυμπιακού
🔴⚪️👋🏼 Leon Bailey, set for Olympiacos move. pic.twitter.com/ohqE2rfS3g— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026
Πηγή:www.gazzetta.gr
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