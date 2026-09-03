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Παίκτης του Ολυμπιακού ο Νους: Μένει δανεικός στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο, συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο Μπέιλι
SPORTS
ΟΦΗ Ολυμπιακός Τιάγκο Νους

Παίκτης του Ολυμπιακού ο Νους: Μένει δανεικός στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο, συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο Μπέιλι

Ο μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ έκλεισε στον Ολυμπιακό και θα μείνει στους Κρητικούς για το επόμενο εξάμηνο - Ο Τζαμαϊκανός Μπέιλι θα υπογράψει μέχρι το 2030

Παίκτης του Ολυμπιακού ο Νους: Μένει δανεικός στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο, συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο Μπέιλι
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Παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρούνται πλέον οι Νους και Μπέιλι.

Ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες και θα μείνει στον κρητικό σύλλογο ως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Από την 1η Γενάρη και μετά θα ενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων.

Ο εξτρέμ Μπέιλι από την άλλη έχοντας τελειώσει τα ιατρικά του στην Αγγλία θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα και το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό θα είναι ως το 2030.

Η φωτογραφία του Φαμπρίτσιο Ρομάνο με τον Λέον Μπέιλι με κασκόλ του Ολυμπιακού



Πηγή:www.gazzetta.gr
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