Αταμάν: «Εξετάζεται το σενάριο να χειρουργηθεί ο Λεσόρ στο τέλος της σεζόν»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τον Άρη για τον Λεσόρ και τον Χολμς
Για τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς μίλησε μετά τον αγώνα με τον Άρη ο Εργκίν Αταμάν.
Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε ότι ο Χολμς δεν θα παίξει με την Ντουμπάι ενώ για τον Λεσόρ τόνισε ότι εξετάζεται να κάνει χειρουργείο στο φινάλε της σεζόν.
Οι δηλώσεις του Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου
«Ο Χολμς και ο Λεσόρ δεν θα είναι φυσικά μαζί μας για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι. Ο Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα συμβεί. Θα αποφασίσει ο ίδιος, αλλά είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κάνει χειρουργείο. Είμαστε αισιόδοξοι και εξετάζεται το σενάριο να γίνει ένα χειρουργείο στο τέλος της σεζόν, μόνο αν αυτό επιτραπεί. Φυσικά πάνω από όλα είναι η υγεία. Όσον αφορά τον Χολμς, επίσης δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ντουμπάι, μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων υπολογίζουμε την επιστροφή του. Για τον Ομέρ υπάρχουν λίγες πιθανότητες να δώσει το παρών αυτή την εβδομάδα».
