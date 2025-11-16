Ξέσπασε ο Αταμάν για την εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Άρη: «Όλοι περπατούν, κανείς δεν νοιάζεται»
Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο στο -10 (51-41)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Άρη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τους «κίτρινους» να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 41-51.

«Αυτό δεν είναι επαγγελματική συμπεριφορά. Ό,τι είδαμε, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν είχαμε ρυθμό, όλοι περπατούν, κανείς δεν νοιάζεται... Θα δούμε αν θα αλλάξει η κατάσταση» εξήγησε ο Εργκίν Άταμαν, μιλώντας στην ΕΡΤ, στο ημίχρονο.

Οι  φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας σκοράρει 51 πόντους, με το εκπληκτικό 61% στο τρίποντο (11/18) και μοιράζοντας 15 ασίστ. Ο Άρης έκανε επιμέρους 36-18 στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Τελικά, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, επικράτησε με 82-77.




