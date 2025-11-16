Γιοβάνοβιτς: «Είναι σημαντικό να αποκτήσουν εμπειρίες τα νέα παιδιά, όλοι θέλουν το χρόνο τους»
Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Σκωτίας στο Φάληρο
Η Εθνική Ελλάδας έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί που είχε, καθώς υπέταξε τη Σκωτία στο Φάληρο με 3-2. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το ματς και στάθηκε στο χρόνο που χρειάζονται τα νέα παιδιά αλλά και στη σημασία της επιστροφής στις νίκες.
Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
«Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για κάποιον θεατή, με εναλλαγές συναισθημάτων λόγω της εξέλιξης του αγώνα. Είναι σημαντικό που πήραμε νίκη και σταματήσαμε τη σειρά των αρνητικών αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα.
Δεν χρειαζόταν να δεχθούμε δύο γκολ σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που κάναμε το 3-0. Αυτό έκανε τη Σκωτία να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει και αυτό υποφέραμε μέχρι το τέλος για να νικήσουμε.
Αυτό διορθώνεται παίζοντας παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω συγκεντρωμένοι σε στιγμές που και το παιχνίδι και το αποτέλεσμα είναι θετικό για εμάς.
Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, είναι όμορφο, είναι ωραίο, αλλά η Εθνική παίζει λίγα παιχνίδια το χρόνο, εμείς έχουμε πολλούς παίκτες που δεν έχουν μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Είναι σημαντικό να αποκτήσουν τις εμπειρίες που χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι θέλουν το χρόνο τους.
Δεν ήταν τεστ το παιχνίδι με τη Σκωτία, ήταν ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι. Παιχνίδι που μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά συμπεράσματα.
Αυτή η εβδομάδα στον προηγούμενο μήνα μας έβγαλε εκτός τελικής φάσης.
Η μόνη βελτίωση που μπορεί να κάνει η Εθνική είναι να έχεις παιχνίδια υψηλού επιπέδου».
