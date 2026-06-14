Έκσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης για το πρωτάθλημα των Νικς: Πανηγυρισμοί, τρέλα και ένα σπασμένο περιπολικό, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί έλεγαν πως δεν έχουν ξαναφορέσει τόσο εξοπλισμένη στολή... εδώ και 20 χρόνια - Την Πέμπτη θα γίνει η παρέλαση των πρωταθλητών στο Μανχάταν, όπως ανακοίνωσε ο Μαμντάνι
Ο αγώνας που εν τέλει έκρινε τον τίτλο έγινε στο Τέξας, και οι Νεοϋορκέζοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους της πόλης τους από νωρίς για να παρακολουθήσουν και να γιορτάσουν αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα, τους οπαδούς της και ολόκληρη την πόλη.
Can you imagine winning an NBA championship and then going onto destroy your own city. 🌆— BMs (@bmsquantum) June 14, 2026
New York is under siege by the fans.
Knicks defeated the spurs in a thriller and now the fans are let loose on the streets of NYC. pic.twitter.com/JmMZ4dG6i7
Ετσι, πολύ γρήγορα μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μια θορυβώδης θάλασσα από πορτοκαλί και μπλε χρώματα κατέκλυσε το «Μεγάλο Μήλο», καθώς χιλιάδες οπαδοί των Νικς ξεσηκώθηκαν βλέποντας την αγαπημένη τους ομάδα να σπάει μια σειρά 53 ετών χωρίς τίτλο και να κατακτά επιτέλους το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.
New York Knicks Fans have taken over the STREETS #NBAFinals pic.twitter.com/CDx4F3Yur0— Robert Griffin III (@RGIII) June 14, 2026
Μερικοί φανατικοί το παράκαναν με τους πανηγυρισμούς τους πριν καν τελειώσει ο αγώνας. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προέβη σε τέσσερις συλλήψεις γύρω από το MSG για επίθεση σε αστυνομικό, δύο για διατάραξη της δημόσιας τάξης και μία για παρεμπόδιση της δημόσιας διοίκησης πριν από το τέλος του αγώνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.
Εκτός ελέγχου οπαδοί έσπασαν ακόμη και ένα περιπολικό έξω από το Madison Square Garden, σύμφωνα με ένα σοκαριστικό βίντεο. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Freedomnews.TV, δύο μανιακοί φαίνονται να πηδούν πάνω στο αυτοκίνητο και να σπάνε το μπροστινό του παράθυρο. Δεν ήταν σαφές ποιοι ήταν ή αν έγιναν συλλήψεις.
🚨 BREAKING: Rioters are now DESTROYING NYPD vehicles in NYC— Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2026
And the Knicks game isn’t even OVER yet
Good Lord, this is getting ROUGH pic.twitter.com/44SLNOn2Tq
Εκατοντάδες αστυνομικοί της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης προσπάθησαν να περιορίσουν όσο μπορούσαν τις σκηνές βίας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρκετούς ανθρώπους, ρίχνοντάς τους στο έδαφος, ενώ το υπόλοιπο πλήθος έφευγε τρέχοντας από τον δρόμο. Εφιπποι αστυνομικοί κατέλαβαν μια διασταύρωση στην 8η Λεωφόρο, προσπαθώντας να διαλύσουν το πλήθος έξω από το γήπεδο. Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν έχουν φορέσει τόσο βαριά προστατευτική εξάρτηση στους δρόμους της πόλης από την εποχή του COVID.
Scenes outside MSG are INSANE!— CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) June 14, 2026
New York Knicks fans are losing their minds!#nbafinals pic.twitter.com/JLlOwYBtP3
«Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 20 χρόνια και δεν χρειάστηκε ποτέ να φορέσω αυτή τη στολή», είπε ένας αστυνομικός στην εφημερίδα The Post έξω από το MSG.
ABSOLUTE MAYHEM IN NEW YORK CITY, FOLLOWING THE NEW YORK KNICKS CHAMPIONSHIP WIN. pic.twitter.com/La53KoNnSi— Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026
Ένα εξαγριωμένο πλήθος άρχισε να καταλαμβάνει την Times Square για να συνεχίσει τον εορτασμό, όπου δεκάδες άνθρωποι, μερικοί ντυμένοι με ρούχα των Knicks, ανέβηκαν πάνω σε τοπικό λεωφορείο.
«Τα καταφέραμε μωρό μου, τα καταφέραμε!» ούρλιαζε ο 24χρονος Ραμί Αμπντουλαζίζ, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα μέσα στο Madison Square Garden. «Μερικές φορές μένεις άφωνος μόνο και μόνο που το συζητάς. Σε πιάνει ρίγος και δάκρυα έρχονται στα μάτια σου», είπε ο 31χρονος Βικ Αρτις, κάτοικος του Κουίνς, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα σε μια συγκέντρωση έξω από το γήπεδο.
«Οι Νικς έβαλαν το καρφί στο φέρετρο. Μετά την ανατροπή στο 4ο παιχνίδι, έδειξαν πως ό,τι κι αν κάνουν οι Σπερς, οι Νικς θα παλεύουν πάντα πιο σκληρά», είπε ο 19χρονος Τέο Τσαν από το Παρκ Σλόουπ.
Parade. Thursday. Manhattan.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 14, 2026
Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε πως το parade των πρωταθλητών θα γίνει την Πέμπτη στο Μανχάταν.
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