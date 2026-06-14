Έκσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης για το πρωτάθλημα των Νικς: Πανηγυρισμοί, τρέλα και ένα σπασμένο περιπολικό, δείτε βίντεο

Εκατοντάδες αστυνομικοί της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης προσπάθησαν να περιορίσουν όσο μπορούσαν τις σκηνές βίας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρκετούς ανθρώπους, ρίχνοντάς τους στο έδαφος, ενώ το υπόλοιπο πλήθος έφευγε τρέχοντας από τον δρόμο. Εφιπποι αστυνομικοί κατέλαβαν μια διασταύρωση στην 8η Λεωφόρο, προσπαθώντας να διαλύσουν το πλήθος έξω από το γήπεδο. Οι αστυνομικοί λένε ότιαπό την εποχή του COVID.«Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 20 χρόνια και δεν χρειάστηκε ποτέ να φορέσω αυτή τη στολή», είπε ένας αστυνομικός στην εφημερίδα The Post έξω από το MSG.Ένα εξαγριωμένο πλήθος άρχισε να καταλαμβάνει την Times Square για να συνεχίσει τον εορτασμό, όπου δεκάδες άνθρωποι, μερικοί ντυμένοι με ρούχα των Knicks, ανέβηκαν πάνω σε τοπικό λεωφορείο.«Τα καταφέραμε μωρό μου, τα καταφέραμε!» ούρλιαζε ο 24χρονος Ραμί Αμπντουλαζίζ, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα μέσα στο Madison Square Garden. «Μερικές φορές μένεις άφωνος μόνο και μόνο που το συζητάς. Σε πιάνει ρίγος και δάκρυα έρχονται στα μάτια σου», είπε ο 31χρονος Βικ Αρτις, κάτοικος του Κουίνς, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα σε μια συγκέντρωση έξω από το γήπεδο.«Οι Νικς έβαλαν το καρφί στο φέρετρο. Μετά την ανατροπή στο 4ο παιχνίδι, έδειξαν πως ό,τι κι αν κάνουν οι Σπερς, οι Νικς θα παλεύουν πάντα πιο σκληρά», είπε ο 19χρονος Τέο Τσαν από το Παρκ Σλόουπ.Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε πως το parade των πρωταθλητών θα γίνει την Πέμπτη στο Μανχάταν.