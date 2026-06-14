Έκσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης για το πρωτάθλημα των Νικς: Πανηγυρισμοί, τρέλα και ένα σπασμένο περιπολικό, δείτε βίντεο
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NBA Νιου Γιορκ Νικς Νέα Υόρκη πανηγυρισμοί Πρωτάθλημα

Έκσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης για το πρωτάθλημα των Νικς: Πανηγυρισμοί, τρέλα και ένα σπασμένο περιπολικό, δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί έλεγαν πως δεν έχουν ξαναφορέσει τόσο εξοπλισμένη στολή... εδώ και 20 χρόνια - Την Πέμπτη θα γίνει η παρέλαση των πρωταθλητών στο Μανχάταν, όπως ανακοίνωσε ο Μαμντάνι

Έκσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης για το πρωτάθλημα των Νικς: Πανηγυρισμοί, τρέλα και ένα σπασμένο περιπολικό, δείτε βίντεο
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Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από πάνω από 50 χρόνια, προκαλώντας έκσταση στην πόλη και στους οπαδούς τους, που είναι από τους πιο παθιασμένους στις ΗΠΑ. Οι Νικς εξασφάλισαν τον τίτλο το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με σκορ 94-90, στον πέμπτο αγώνα της σειράς των επτά αγώνων με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράσον που σκόραρε 45 πόντους και κέρδισε το βραβείο του MVP των τελικών.

Ο αγώνας που εν τέλει έκρινε τον τίτλο έγινε στο Τέξας, και οι Νεοϋορκέζοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους της πόλης τους από νωρίς για να παρακολουθήσουν και να γιορτάσουν αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα, τους οπαδούς της και ολόκληρη την πόλη. 


Ετσι, πολύ γρήγορα μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μια θορυβώδης θάλασσα από πορτοκαλί και μπλε χρώματα κατέκλυσε το «Μεγάλο Μήλο», καθώς χιλιάδες οπαδοί των Νικς ξεσηκώθηκαν βλέποντας την αγαπημένη τους ομάδα να σπάει μια σειρά 53 ετών χωρίς τίτλο και να κατακτά επιτέλους το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.


Μερικοί φανατικοί το παράκαναν με τους πανηγυρισμούς τους πριν καν τελειώσει ο αγώνας. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προέβη σε τέσσερις συλλήψεις γύρω από το MSG για επίθεση σε αστυνομικό, δύο για διατάραξη της δημόσιας τάξης και μία για παρεμπόδιση της δημόσιας διοίκησης πριν από το τέλος του αγώνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.
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Έκσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης για το πρωτάθλημα των Νικς: Πανηγυρισμοί, τρέλα και ένα σπασμένο περιπολικό, δείτε βίντεο


Εκτός ελέγχου οπαδοί έσπασαν ακόμη και ένα περιπολικό έξω από το Madison Square Garden, σύμφωνα με ένα σοκαριστικό βίντεο. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Freedomnews.TV, δύο μανιακοί φαίνονται να πηδούν πάνω στο αυτοκίνητο και να σπάνε το μπροστινό του παράθυρο. Δεν ήταν σαφές ποιοι ήταν ή αν έγιναν συλλήψεις.


Εκατοντάδες αστυνομικοί της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης προσπάθησαν να περιορίσουν όσο μπορούσαν τις σκηνές βίας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρκετούς ανθρώπους, ρίχνοντάς τους στο έδαφος, ενώ το υπόλοιπο πλήθος έφευγε τρέχοντας από τον δρόμο. Εφιπποι αστυνομικοί κατέλαβαν μια διασταύρωση στην 8η Λεωφόρο, προσπαθώντας να διαλύσουν το πλήθος έξω από το γήπεδο. Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν έχουν φορέσει τόσο βαριά προστατευτική εξάρτηση στους δρόμους της πόλης από την εποχή του COVID.


«Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 20 χρόνια και δεν χρειάστηκε ποτέ να φορέσω αυτή τη στολή», είπε ένας αστυνομικός στην εφημερίδα The Post έξω από το MSG.


Ένα εξαγριωμένο πλήθος άρχισε να καταλαμβάνει την Times Square για να συνεχίσει τον εορτασμό, όπου δεκάδες άνθρωποι, μερικοί ντυμένοι με ρούχα των Knicks, ανέβηκαν πάνω σε τοπικό λεωφορείο. 
Έκσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης για το πρωτάθλημα των Νικς: Πανηγυρισμοί, τρέλα και ένα σπασμένο περιπολικό, δείτε βίντεο


«Τα καταφέραμε μωρό μου, τα καταφέραμε!» ούρλιαζε ο 24χρονος Ραμί Αμπντουλαζίζ, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα μέσα στο Madison Square Garden. «Μερικές φορές μένεις άφωνος μόνο και μόνο που το συζητάς. Σε πιάνει ρίγος και δάκρυα έρχονται στα μάτια σου», είπε ο 31χρονος Βικ Αρτις, κάτοικος του Κουίνς, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα σε μια συγκέντρωση έξω από το γήπεδο.

«Οι Νικς έβαλαν το καρφί στο φέρετρο. Μετά την ανατροπή στο 4ο παιχνίδι, έδειξαν πως ό,τι κι αν κάνουν οι Σπερς, οι Νικς θα παλεύουν πάντα πιο σκληρά», είπε ο 19χρονος Τέο Τσαν από το Παρκ Σλόουπ.



Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε πως το parade των πρωταθλητών θα γίνει την Πέμπτη στο Μανχάταν.
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