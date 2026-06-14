Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της τέταρτης ημέρας της διοργάνωσης
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Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της τέταρτης ημέρας της διοργάνωσης

Στις 20:00 ώρα Ελλάδος ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της τέταρτης ημέρας της διοργάνωσης
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Μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα των δύο πρώτων ομίλων του Μουντιάλ 2026, η διοργάνωση συνεχίζεται με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις υπόλοιπες ομάδες που μπαίνουν στη μάχη της πρεμιέρας.

Το πρόγραμμα της Κυριακής και των πρώτων ωρών της Δευτέρας περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η αρχή γίνεται στις 20:00, όταν η Γερμανία θα βρεθεί απέναντι στο Κουρασάο, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στη συνέχεια, στις 23:00, η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία, με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να μεταφέρει και αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6), με την Ακτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ στις 02:00. Ο αγώνας θα προβληθεί από την ΕΡΤ2.

Η αυλαία της ημέρας πέφτει στις 05:00, όταν η Σουηδία θα αναμετρηθεί με την Τυνησία, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
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