Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Μουντιάλ 2026: Viral το αγόρι που πανηγύρισε τη νίκη της Εθνικής Μεξικού με... χριστουγεννιάτικο πουλόβερ
Μουντιάλ 2026: Viral το αγόρι που πανηγύρισε τη νίκη της Εθνικής Μεξικού με... χριστουγεννιάτικο πουλόβερ
Τα μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό αναζητούσαν τον μικρό φίλαθλο για να του χαρίσουν μια φανέλα της Εθνικής Μεξικού - Το βίντεο με το αγόρι έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο viral στιγμές της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026.
Συγκίνησε σκόρπισε στους φιλάθλους στο Μεξικό αλλά και στους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εμφάνιση ενός μικρού αγοριού, που βγήκε στο δρόμο μαζί με άλλα παιδιά για να πανηγυρίσει τη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας του, η οποία επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αλλά και στην ισπανική τηλεόραση εικονίζεται ο μικρός φίλαθλος να πανηγυρίζει φορώντας ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ ενώ κάποιοι από τους φίλους του φοράνε την φανέλα των «Τρικολόρ».
Τα χρώματα της φανέλας της Εθνικής Μεξικού, όπως άλλωστε και της σημαίας της συνδιοργανώτριας χώρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, είναι τρία: το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο. Έτσι, με μια πρώτη ματιά το μικρό αγόρι έδειχνε να είναι ένας ακόμα φίλαθλος της εθνικής ομάδας του Μεξικού όμως η εμφάνισή του έγινε viral όταν η κάμερα τον εντόπισε και έγινε αντιληπτό πως το παιδί αντί για την φανέλα της Εθνικής Μεξικού φορούσε ένα πουλόβερ σε πράσινο χρώμα με τον άγιο Βασίλη και νιφάδες χιονιού.
Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκινήθηκαν με την εμφάνιση του μικρού Μεξικάνου. Στα χιλιάδες σχόλια τόνισαν την συγκίνηση της στιγμής αλλά και την ευφυΐα του παιδιού να ντυθεί με ρούχα που, τουλάχιστον, θύμιζαν την φανέλα της ομάδας του αφού δεν μπόρεσε να έχει την επίσημη. Πολλά ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναζητούν την οικογένεια του παιδιού με στόχο να του προσφέρουν μια φανέλα της Εθνικής Μεξικού.
Τελικά, το μεξικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο «Claro Sports» ανακοίνωσε ότι εντόπισε την μητέρα του παιδιού και έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί της. «Έχουμε καλά νέα. Είμαστε ήδη σε επαφή με τη μαμά του! Ευχαριστούμε Διαδίκτυο!», ανακοίνωσε το Σάββατο με ανάρτηση στο Instagram το αθλητικό μέσο ενημέρωσης. Η μητέρα του παιδιού σχολίασε και εκείνη την ανάρτηση του «Claro Sports», ευχαρίστησε τους χρήστες για τα υπέροχα σχόλια που έχουν γράψει για τον γιο της και αποκάλυψε πως το όνομά του είναι «Σαντιάγκο». Η ίδια, έγραψε πως ο γιος της είναι θαυμαστής του Spiderman και δεν αποχωρίζεται τις κόκκινες μπότες του.
Η σχετική ανάρτηση που δείχνει το μικρό αγόρι να πανηγυρίζει τη νίκη των «Τρικολόρ» φορώντας χριστουγεννιάτικο πουλόβερ συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 likes και περίπου 20.000 σχόλια ενώ το βίντεο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο με 4,2 εκατομμύρια προβολές μέχρι στιγμής. Το εξαιρετικά δημοφιλές βίντεο έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο viral στιγμές της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026.
«Αυτό σημαίνει να αισθάνεσαι υπερηφάνεια για τα χρώματα της χώρας σου, δεν έχει σημασία αν δεν έχεις τη φανέλα», «Μην αργήσετε πολύ με την έκβαση. Είμαστε όλοι ανήσυχοι», «Έχω ανάγκη να μάθω το δεύτερο μέρος αυτής της ιστορίας. Συγκινήθηκα τόσο πολύ!», «Η αθωότητα που μόνο ένα παιδί μπορεί να έχει», αναφέρουν ενδεικτικά κάποια από τα σχόλια των χρηστών ενώ αφού έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε η οικογένεια του παιδιού, αρκετοί χρήστες ζητούν να μάθουν την εξέλιξη της υπόθεσης και προφανώς να δουν το μικρό αγόρι να φοράει την φανέλα των «Τρικολόρ».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αλλά και στην ισπανική τηλεόραση εικονίζεται ο μικρός φίλαθλος να πανηγυρίζει φορώντας ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ ενώ κάποιοι από τους φίλους του φοράνε την φανέλα των «Τρικολόρ».
Τα χρώματα της φανέλας της Εθνικής Μεξικού, όπως άλλωστε και της σημαίας της συνδιοργανώτριας χώρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, είναι τρία: το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο. Έτσι, με μια πρώτη ματιά το μικρό αγόρι έδειχνε να είναι ένας ακόμα φίλαθλος της εθνικής ομάδας του Μεξικού όμως η εμφάνισή του έγινε viral όταν η κάμερα τον εντόπισε και έγινε αντιληπτό πως το παιδί αντί για την φανέλα της Εθνικής Μεξικού φορούσε ένα πουλόβερ σε πράσινο χρώμα με τον άγιο Βασίλη και νιφάδες χιονιού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκινήθηκαν με την εμφάνιση του μικρού Μεξικάνου. Στα χιλιάδες σχόλια τόνισαν την συγκίνηση της στιγμής αλλά και την ευφυΐα του παιδιού να ντυθεί με ρούχα που, τουλάχιστον, θύμιζαν την φανέλα της ομάδας του αφού δεν μπόρεσε να έχει την επίσημη. Πολλά ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναζητούν την οικογένεια του παιδιού με στόχο να του προσφέρουν μια φανέλα της Εθνικής Μεξικού.
Τελικά, το μεξικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο «Claro Sports» ανακοίνωσε ότι εντόπισε την μητέρα του παιδιού και έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί της. «Έχουμε καλά νέα. Είμαστε ήδη σε επαφή με τη μαμά του! Ευχαριστούμε Διαδίκτυο!», ανακοίνωσε το Σάββατο με ανάρτηση στο Instagram το αθλητικό μέσο ενημέρωσης. Η μητέρα του παιδιού σχολίασε και εκείνη την ανάρτηση του «Claro Sports», ευχαρίστησε τους χρήστες για τα υπέροχα σχόλια που έχουν γράψει για τον γιο της και αποκάλυψε πως το όνομά του είναι «Σαντιάγκο». Η ίδια, έγραψε πως ο γιος της είναι θαυμαστής του Spiderman και δεν αποχωρίζεται τις κόκκινες μπότες του.
Η σχετική ανάρτηση που δείχνει το μικρό αγόρι να πανηγυρίζει τη νίκη των «Τρικολόρ» φορώντας χριστουγεννιάτικο πουλόβερ συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 likes και περίπου 20.000 σχόλια ενώ το βίντεο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο με 4,2 εκατομμύρια προβολές μέχρι στιγμής. Το εξαιρετικά δημοφιλές βίντεο έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο viral στιγμές της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026.
«Αυτό σημαίνει να αισθάνεσαι υπερηφάνεια για τα χρώματα της χώρας σου, δεν έχει σημασία αν δεν έχεις τη φανέλα», «Μην αργήσετε πολύ με την έκβαση. Είμαστε όλοι ανήσυχοι», «Έχω ανάγκη να μάθω το δεύτερο μέρος αυτής της ιστορίας. Συγκινήθηκα τόσο πολύ!», «Η αθωότητα που μόνο ένα παιδί μπορεί να έχει», αναφέρουν ενδεικτικά κάποια από τα σχόλια των χρηστών ενώ αφού έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε η οικογένεια του παιδιού, αρκετοί χρήστες ζητούν να μάθουν την εξέλιξη της υπόθεσης και προφανώς να δουν το μικρό αγόρι να φοράει την φανέλα των «Τρικολόρ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα