Καλπάζει για την πρόκριση στο Euro 2027 η Εθνική Ελπίδων, 3-0 την Γεωργία στη Λεωφόρο - Δείτε τα γκολ

Ακόμη μία καταπληκτική εμφάνιση για την Εθνική Ομάδα, η οποία με την εξαιρετική της πορεία συνεχίζει με το απόλυτο των νικών χάρη στα γκολ των Τζίμα, Καλογερόπουλου, Κεραμίτση, έχοντας δεχθεί γκολ μόνο στον αγώνα με την Γερμανία.

Την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα δημιούργησε η Γεωργία στο 5΄, όταν ο Ταμπατάτζε μπήκε στην περιοχή από δεξιά, σέντραρε στη μικρή περιοχή, όμως η προβολή του Νταντιάνι κατέληξε λίγο άουτ, ενώ η Εθνική απάντησε στις ευκαιρίες στο 9', αλλά το πλασέ του Καλοσκάμη από τη μεγάλη περιοχή, ύστερα από την πάσα του Σμυρλή σταμάτησε στον Μπερουασβίλι. Η Εθνική συνέχισε την πίεσή της και στο 17' είχε διπλή ευκαιρία με τα σούτ των Πνευμονίδη και Τζίμα από τη μεγάλη περιοχή, τα οποία δεν κατέληξαν στα δίχτυα. Την ίδια κατάληξη είχαν και τα σουτ των Σμυρλή, Καλοσκάμη στο 20' και στο 24' αντίστοιχα, τα οποία προήλθαν ως απόρροια της έντονης πίεσης που ασκούσε η Εθνική Ομάδα, για να προηγηθεί στο σκορ.

Η πίεση των διεθνών δικαιώθηκε στο διάστημα 43'- 45', όταν σκόραρε δύο φορές και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα νίκης: Αρχικά στο 43' ο Σμυρλής πάτησε περιοχή από αριστερά ανατράπηκε από τον Γκβασάλια και ο Τζίμας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (44') έδωσε προβάδισμα στην Ελλάδα και ένα λεπτό αργότερα ο Καλογερόπουλος με δυνατή κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Κοντούρη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπερουασβίλι.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο η Γεωργία δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, αλλά ο Μπότης απομάκρυνε σωτήρια σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Γκβασάλια από τη μεγάλη περιοχή. Στη συνέχεια η Ελλάδα ανέκτησε και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων και απείλησε με το δυνατό σουτ του Κούτσια στο 65', το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της Γεωργίας. Στο 75' ο Τσουλουκίτζε αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, καθώς έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Μπότη, ενώ στο 79' ο Κεραμίτσης μεφαλιά από τη μεγάλη περιοχή αξιοποίησε την ασίστ του Γκούμα και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58' Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65' Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας, Πνευμονίδης (58' Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65' Κούτσιας).

Γεωργία (Ραμάζ Ζβανάτζε): Μπερουασβίλι, Γκβασάλια, Λατσαμπίτζε, Μπούκια, Κχαρεμπασβίλι, Νταντιάνι, Λορκντιμπανίτζε, Ταμπατάτζε (58' Παρκάτζε), Γιαπαρίτζε, Μπασιλάτζε, Γκοτσιρίτζε (46' Ντεισάτζε).

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στις 16:00 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς για την πέμπτη αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου.