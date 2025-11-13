Μεσίνα: Οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να παίξουν ακόμα και με κλειστά μάτια
SPORTS
Ετόρε Μεσίνα Ολυμπιακός Αρμάνι Μιλάνο Κίναν Έβανς

Μεσίνα: Οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να παίξουν ακόμα και με κλειστά μάτια

Η Αρμάνι Μιλάνο του Ετόρε Μεσίνα υποδέχεται την Παρασκευή τον Ολυμπιακό

Μεσίνα: Οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να παίξουν ακόμα και με κλειστά μάτια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Παρασκευή (21:15) στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι με στόχο την 4η σερί του νίκη στη Euroleague. 

Ο πολύπειρος τεχνικός της ιταλικής ομάδας, Ετόρε Μεσίνα, μίλησε εν όψει της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό και έκανε και αναφορά στον Κίναν Έβανς. 

Οι δηλώσεις του Ετόρε Μεσίνα 

«Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μας στον Κίναν Έβανς. Είμαστε βαθιά λυπημένοι για αυτό που συνέβη σε έναν σπουδαίο παίκτη και έναν πολύ καλό άνθρωπο. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το πιο σταθερό ρόστερ τα τελευταία χρόνια, οι παίκτες του θα μπορούσαν να παίξουν ακόμα και με κλειστά μάτια, χρησιμοποιώντας μια άμυνα που μπορεί να είναι ασφυκτική κατά καιρούς, χάρη στην ικανότητα των γκαρντ να σε πιέζουν, ειδικά στην περιφέρεια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος πίεσης και να προσαρμοστούμε στις πολλαπλές επιθετικές επιλογές που μπορούν να υιοθετήσουν. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου δεν ξέρουμε ποιος θα μπορεί να παίξει. Με τόσους πολλούς παίκτες αμφίβολους, αύριο το πρωί θα καταλάβουμε τι ρόστερ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε».



Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη

Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο

Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης