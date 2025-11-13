Μεσίνα: Οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να παίξουν ακόμα και με κλειστά μάτια

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Παρασκευή (21:15) στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι με στόχο την 4η σερί του νίκη στη Euroleague.
Ο πολύπειρος τεχνικός της ιταλικής ομάδας, Ετόρε Μεσίνα, μίλησε εν όψει της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό και έκανε και αναφορά στον Κίναν Έβανς.
Οι δηλώσεις του Ετόρε Μεσίνα
«Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μας στον Κίναν Έβανς. Είμαστε βαθιά λυπημένοι για αυτό που συνέβη σε έναν σπουδαίο παίκτη και έναν πολύ καλό άνθρωπο. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το πιο σταθερό ρόστερ τα τελευταία χρόνια, οι παίκτες του θα μπορούσαν να παίξουν ακόμα και με κλειστά μάτια, χρησιμοποιώντας μια άμυνα που μπορεί να είναι ασφυκτική κατά καιρούς, χάρη στην ικανότητα των γκαρντ να σε πιέζουν, ειδικά στην περιφέρεια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος πίεσης και να προσαρμοστούμε στις πολλαπλές επιθετικές επιλογές που μπορούν να υιοθετήσουν. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου δεν ξέρουμε ποιος θα μπορεί να παίξει. Με τόσους πολλούς παίκτες αμφίβολους, αύριο το πρωί θα καταλάβουμε τι ρόστερ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε».
