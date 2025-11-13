Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
«Εξωγήινος» Γιόκιτς με 55 πόντους σε 34 λεπτά στη νίκη των Νάγκετς κόντρα στους Κλίπερς - Δείτε βίντεο
O Γιόκιτς συμπλήρωσε την εμφάνιση με 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 34 λεπτά
Πράματα και θάματα από τον Νίκολα Γιόκιτς τα ξημερώματα της Πέμπτης κόντρα στους Κλίπερς. Οι Νάγκετς επικράτησαν με της ομάδας από το LA, με τον Σέρβο σέντερ να κάνει ένα αδιανόητο ματς και να μην αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης.
Ο Joker το πήρε πάνω του και τελείωσε την αναμέτρηση με 55 πόντους σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει. Ο Γιόκιτς χρειάστηκε μόλις 34 λεπτά για τους 55 πόντους - τους 33 τους πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο - με 18/23 σουτ (5/6 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ
. Με αυτόν τον τρόπο το Ντένβερ πήγε στο 9-2, ρίχνοντας στο 3-8 τους ηττημένους. Στους 18 σταμάτησε ο Γκόρντον.
Από την άλλη πλευρά ο Χάρντεν είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ζούμπατς πρόσθεσε 18 με 8 ριμπάουντ. Αλλά και οι δύο υποκλίθηκαν στον φοβερό Γιόκιτς και το show του.
