«Εξωγήινος» Γιόκιτς με 55 πόντους σε 34 λεπτά στη νίκη των Νάγκετς κόντρα στους Κλίπερς - Δείτε βίντεο
SPORTS
Νίκολα Γιόκιτς Ντένβερ Νάγκετς Λος Άντζελες Κλίπερς

«Εξωγήινος» Γιόκιτς με 55 πόντους σε 34 λεπτά στη νίκη των Νάγκετς κόντρα στους Κλίπερς - Δείτε βίντεο

O Γιόκιτς συμπλήρωσε την εμφάνιση με 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 34 λεπτά

«Εξωγήινος» Γιόκιτς με 55 πόντους σε 34 λεπτά στη νίκη των Νάγκετς κόντρα στους Κλίπερς - Δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Πράματα και θάματα από τον  Νίκολα Γιόκιτς τα ξημερώματα της Πέμπτης κόντρα στους Κλίπερς. Οι Νάγκετς επικράτησαν με της ομάδας από το LA, με τον Σέρβο σέντερ να κάνει ένα αδιανόητο ματς και να μην αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ο Joker το πήρε πάνω του και τελείωσε την αναμέτρηση με 55 πόντους σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει. Ο Γιόκιτς χρειάστηκε μόλις 34 λεπτά για τους 55 πόντους - τους 33 τους πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο - με 18/23 σουτ (5/6 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ

. Με αυτόν τον τρόπο το Ντένβερ πήγε στο 9-2, ρίχνοντας στο 3-8 τους ηττημένους. Στους 18 σταμάτησε ο Γκόρντον.

Nikola Jokic GOES OFF for 55 points vs Clippers - Full Highlights


Από την άλλη πλευρά ο Χάρντεν είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ζούμπατς πρόσθεσε 18 με 8 ριμπάουντ. Αλλά και οι δύο υποκλίθηκαν στον φοβερό Γιόκιτς και το show του.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς

Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης