«Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το Παγκόσμιο Κύπελλο»: Η συγκινητική αναφορά Εμπαπέ στα θύματα των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015
Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ουκρανία στον προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην 10η επέτειο των επιθέσεων στο Παρίσι και οι «τρικολόρ» αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα
Δέκα χρόνια μετά τις φονικές τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, η Εθνική Γαλλίας τιμά τη μνήμη των 130 θυμάτων. Λίγο πριν από τον αγώνα με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Κιλιάν Eμπαπέ και οι συμπαίκτες του αφιέρωσαν το παιχνίδι σε όσους επλήγησαν από εκείνη τη νύχτα του τρόμου.
Ο αρχηγός των «μπλε» ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης με ένα συγκινητικό μήνυμα:
«Εκ μέρους όλης της ομάδας, του τεχνικού επιτελείου και όλων των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας, θέλω να πω ότι αύριο είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, όχι με την καλή έννοια. Θέλουμε να στείλουμε τη σκέψη μας σε όλους όσοι έχασαν αγαπημένους, τραυματίστηκαν ή υπέστησαν ψυχικά τραύματα. Θα προσπαθήσουμε να τους τιμήσουμε, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και στον αγώνα, φέρνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα στα πρόσωπα όσων θα βρίσκονται στο γήπεδο — αν και ξέρουμε ότι δεν είναι μια χαρούμενη ημέρα».
Ο Εμπαπέ τόνισε πως, όσο σημαντική κι αν είναι η πρόκριση στο Μουντιάλ, «υπάρχουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο»:
«Θέλουμε να δείξουμε στους Γάλλους ότι, παρότι παίζεται μια πρόκριση, η μνήμη αυτής της ημέρας, δυστυχώς ιστορικής, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Δεν είμαστε αποκομμένοι από αυτό, έχουμε όλοι μια σκέψη για τους συμπολίτες μας που υπέφεραν».
Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης θυμήθηκε και τη δική του εμπειρία από εκείνη τη μοιραία νύχτα, όταν ήταν ακόμη έφηβος στο Μονακό:
«Ήμουν σπίτι και έβλεπα τον αγώνα με τη Γερμανία, όπως όλοι. Μετά ήρθαν οι ειδήσεις, πολύ γρήγορα. Υπήρχε φόβος, γιατί συνέβαινε κοντά στο σπίτι μου — οι γονείς μου ζούσαν τότε στο Μποντί. Δεν ξέραμε τι γινόταν, τηλεφωνούσαμε στους δικούς μας. Όταν είδαμε τις φρικαλεότητες, νιώσαμε μόνο θλίψη και αγωνία, περιμένοντας απλώς να τελειώσει όλο αυτό».
Με φωνή γεμάτη συγκίνηση, πρόσθεσε:
«Ήταν μια φρικτή στιγμή, και νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ακόμα πως μας αφορά. Να παίζεις δέκα χρόνια μετά είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά δυστυχώς όχι με την καλή έννοια».
Κλείνοντας, ο Εμπαπέ αναφέρθηκε στην πρόθεση της ομάδας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων:
«Θα προσπαθήσουμε όλη την ημέρα να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν ή σημαδεύτηκαν για πάντα από εκείνη τη νύχτα. Θέλουμε να κάνουμε τη μέρα όσο το δυνατόν λιγότερο δύσκολη για αυτούς. Και μετά, το βράδυ, θα πρέπει να επιστρέψουμε στη δουλειά μας και να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας».
🇫🇷🕊️ Kylian Mbappé, au nom de l’équipe de France, rend hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 ainsi qu’à leurs familles.pic.twitter.com/GLxJonknQ4— AlertesInfos (@AlertesInfos) November 12, 2025
