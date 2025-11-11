Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ιστιοπλοΐα: Εκπροσώπηση από 11 χώρες στην «Athens International Sailing Week 2025»
Η πρεμιέρα έγινε με την ολυμπιακή κλάση iQFOiL στον Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας - Η Ινδία και το Ισραήλ οι τελευταίες χώρες που δήλωσαν συμμετοχή
Με καλές καιρικές συνθήκες για ιστιοπλοΐα ξεκίνησε σήμερα Τρίτη η 34η «Athens International Sailing Week 2025» που διοργανώνει η ΕΙΟ σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.
Η πρεμιέρα έγινε με την ολυμπιακή κλάση iQFOiL στον Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας που τα 27 σκάφη χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ήταν τυχεροί όσοι παρακολούθησαν τις συναρπαστικές ιστιοδρομίες από τη ζωντανή μετάδοση στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο You Tube.
Τα πρώτα αποτελέσματα μετά από τέσσερις ιστιοδρομίες έχουν ως εξής:
iQFOiL ανδρών- U19
1.Πέτρος Κονταρίνης 3β
2. Νοβ Κφιρ Ισραήλ 5
3. Λεωνίδας Ευσταθίου 8
iQFOiL γυναικών
1. Δανάη Γιαννούλη 3
2. Δανάη Ποντίφηξ 5
3. Νεφέλη Αναγνώστου 9
iQFOiL U17-U15
1. Ευάγγελος Γιαννακόπουλος 3
2. Παύλος Καλλίτσης Αλαγκιοζιάν 6
3. Παναγιώτης Ιωάννου 8
Η Ινδία και το Ισραήλ προστέθηκαν στις χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα και πλέον οι ξένοι ιστιοπλόοι που θα λάβουν μέρος σε όλες τις κλάσεις εκπροσωπούν 11 κράτη. Πρόκειται για τις εξής χώρες: Λιθουανία, Πολωνία, Καναδάς, Γερμανία, Κύπρος, Ελβετία, Ουκρανία, Τουρκία, Ινδία, Ισραήλ και φυσικά την Ελλάδα.
Η «Athens International Sailing Week 2025» περιλαμβάνει τρεις φάσεις και για τις ολυμπιακές κατηγορίες θα γίνουν ταυτόχρονα τα πανελλήνια πρωταθλήματα.
Μετά τα iQFOiL από 15 έως 20 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.
Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 στον Ν.Ο. Καλαμακίου, ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Όπτιμιστ στο «Athens International Sailing Center».
