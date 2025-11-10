Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Οι Ντάλας Καουμπόις είναι ο πιο ακριβός σύλλογος στον κόσμο με αξία 12,8 δισ.
Η λίστα του Sportico αναδεικνύει αμερικανική κυριαρχία στο Top 100, με Γουόριορς στα 11,33 δισ., Ραμς στα 10,43 δισ., όλες τις ομάδες του NFL εντός και τη Ρεάλ Μαδρίτης ως ακριβότερο ποδοσφαιρικό σύλλογο στα 6,53 δισ.
H επαγγελματική ομάδα αμερικάνικου ποδοσφαίρου, Ντάλας Καουμπόις, με αξία 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο πιο ακριβός σύλλογος στον κόσμο. Αυτό αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Sportico που παρουσιάζει τους 100 πιο πολύτιμους συλλόγους στον κόσμο.
Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς από το ΝΒΑ, με αξία 11,33 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το βάθρο ολοκληρώνουν οι Λος Άντζελες Ραμς (επίσης ομάδα αμερικάνικου ποδοσφαίρου) με αξία 10,43 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μια λίστα στην οποία κυριαρχούν οι αμερικανικές αθλητικές ομάδες (NFL/αμερικάνικο ποδόσφαιρο, NBA/μπάσκετ, MLB/μπέιζμπολ και NHL/χόκεϊ).
Το NFL κυριαρχεί σαφώς. Και οι 32 ομάδες βρίσκονται στο Top 100 και έχουν την υψηλότερη μέση κατάταξη.
Υπάρχουν σύλλογοι από έξι διαφορετικά αθλήματα: ποδόσφαιρο, αμερικανικό ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, μπάσκετ, μηχανοκίνητο αθλητισμό και χόκεϊ επί πάγου.
Από το ποδόσφαιρο υπάρχουν μόνο σύλλογοι από την Ευρώπη, από τέσσερα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, με απουσία μόνο της ιταλικής Serie Α.
Ο πιο ακριβός ποδοσφαιρικός σύλλογος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με αξία 6,53 δισεκατομμύρια δολάρια.
