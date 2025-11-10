Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Τέλος ο Βόκολος από τον Ατρόμητο
Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Λεωνίδα Βόκολο
Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία του Ατρόμητου ο Λεωνίδας Βόκολος. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος αποχωρεί μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα την πρόσφατη εντός έδρας ήττα από τον Βόλο (0-1).
Σε δέκα ματς πρωταθλήματος ο Ατρόμητος με τον Λεωνίδα Βόκολο έχει απολογισμό τρεις ισοπαλίες, πέντε ήττες και δυο νίκες σε Αγρίνιο και Ηράκλειο. Η διακοπή του Νοεμβρίου βρήκε τους Περιστεριώτες στη 10η θέση με 9 βαθμούς.
Η ανακοίνωση του Ατρομήτου:
«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Λεωνίδα Βόκολο.
Ο Λεωνίδας Βόκολος υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στην ομάδα μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.
Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον άμεσο βοηθό του Λεωνίδα Bόκολου, Κώστα Κολτσίδα και τον προπονητή φυσικής κατάστασης, Πατρίτσιο Ετσεμέντι».
Η δήλωση του Λεωνίδα Βόκολου:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλο τον οργανισμό του Ατρόμητου για τη συνεργασία και ειδικότερα τον κ. Γιώργο Σπανό και τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο, που όλη μέρα ζουν για αυτή την ομάδα.
Ανέλαβα τον Ατρόμητο σε μια ιδιαίτερη συγκυρία το καλοκαίρι, αλλά προφανώς δεν μετανιώνω και θα το ξανάκανα, γιατί όταν σε καλεί μια ομάδα με την ιστορία και την οργάνωση του Ατρόμητου δεν έχεις να σκεφτείς πολλά πράγματα.
Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο, τα αποτελέσματα δεν συνάδουν πάντα με την ποιότητα της δουλειάς και της προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά από ένα τιμ ανθρώπων στις προπονήσεις και παίζουν ρόλο κι άλλα πράγματα και καταστάσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Ατρόμητος θα βρει την πορεία που του πρέπει, αφού αποτελείται από ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα σαν το σπίτι τους και είναι εξαιρετικοί γνώστες του χώρου καΙ του αντικειμένου
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ποδοσφαιριστές μας για την άψογη συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα και να τους ευχηθώ ολόψυχα τα καλύτερα για το μέλλον».
