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Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά απορριματοφόρο Εύβοια

Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια

Έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο - Η  φωτιά έσβησε πριν επεκταθεί

Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online πριν από λίγο μεσημέρι Δευτέρας (8/6) ξέσπασε φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο του δήμου Κύμης Αλιβερίου στο Αλιβέρι, στην Εύβοια.


Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια



Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αλιβερίου που κατάφεραν και έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες.


Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια


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Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια

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