Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια
Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου στην Εύβοια
Έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο - Η φωτιά έσβησε πριν επεκταθεί
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online πριν από λίγο μεσημέρι Δευτέρας (8/6) ξέσπασε φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο του δήμου Κύμης Αλιβερίου στο Αλιβέρι, στην Εύβοια.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αλιβερίου που κατάφεραν και έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αλιβερίου που κατάφεραν και έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα