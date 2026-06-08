«Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια», ισχυρίζεται η τουρκική προεδρία

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας υποστηρίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα





Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας υποστηρίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.







Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι στις 7 Ιουνίου 2026 τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που κινούνταν στη διαδρομή Ελλάδας - Νότιας Κύπρου εισήλθαν στον εναέριο χώρο της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Όπως αναφέρεται, δύο τουρκικά F-16 που βρίσκονταν σε ετοιμότητα απογειώθηκαν προληπτικά στο πλαίσιο αποστολής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.



Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, τα μαχητικά κινήθηκαν αποκλειστικά εντός του εναέριου χώρου της «ΤΔΒΚ» και δεν εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ επισημαίνεται ότι «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στα προαναφερθέντα αεροσκάφη».







Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του "Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας", πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσης της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Ζητείται έντονα να μην δοθεί αξιοπιστία στους ισχυρισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται με στόχο τη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και τη δημιουργία προκλήσεων».



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Η ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας «Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι “τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς” και ότι “τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο” είναι απολύτως ψευδείς.



Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδα–Νότια Κύπρος παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 που εκτελούσαν αποστολή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθμευμένα στην ΤΔΒΚ απογειώθηκαν άμεσα ως προληπτικό μέτρο.



Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της ΤΔΒΚ και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου (GCA). Δεν σημειώθηκε καμία παρενόχληση της προαναφερθείσας εναέριας κυκλοφορίας.



Τη δική της εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε η Τουρκία , απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί παρενόχλησης και παραβίασης του ελληνικού εναέριου χώρου.Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας υποστηρίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Οι ισχυρισμοί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι "τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς και ότι τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο" είναι εντελώς ψευδείς».Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι στις 7 Ιουνίου 2026 τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που κινούνταν στη διαδρομή Ελλάδας - Νότιας Κύπρου εισήλθαν στον εναέριο χώρο της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Όπως αναφέρεται, δύο τουρκικά F-16 που βρίσκονταν σε ετοιμότητα απογειώθηκαν προληπτικά στο πλαίσιο αποστολής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, τα μαχητικά κινήθηκαν αποκλειστικά εντός του εναέριου χώρου της «ΤΔΒΚ» και δεν εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ επισημαίνεται ότι «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στα προαναφερθέντα αεροσκάφη».Παράλληλα, η τουρκική προεδρία αναφέρθηκε και στις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 115η επέτειο της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του «Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας».Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του "Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας", πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσης της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Ζητείται έντονα να μην δοθεί αξιοπιστία στους ισχυρισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται με στόχο τη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και τη δημιουργία προκλήσεων».«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι “τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς” και ότι “τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο” είναι απολύτως ψευδείς.Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδα–Νότια Κύπρος παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 που εκτελούσαν αποστολή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθμευμένα στην ΤΔΒΚ απογειώθηκαν άμεσα ως προληπτικό μέτρο.Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της ΤΔΒΚ και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου (GCA). Δεν σημειώθηκε καμία παρενόχληση της προαναφερθείσας εναέριας κυκλοφορίας.

Από την άλλη πλευρά, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Αεροπορίας και του Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας διεξήχθησαν εντός της περιοχής πτήσεων της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικών Βάσεων. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο.



Σας παρακαλούμε να αγνοήσετε τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη δημιουργία πρόκλησης».