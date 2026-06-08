Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας εξελέγη ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας

Ο Οργανισμός εκπροσωπεί 58 εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, από την Ευρώπη και χώρες της Μεσογείου

Μεγάλη διεθνή διάκριση αποτελεί για την ελληνική ιατρική κοινότητα η εκλογή του καρδιολόγου Κωνσταντίνου Τούτουζα στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), για τη θητεία 2026-2028. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της ESC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής και των επιστημονικών κατευθύνσεων, καθώς ο Οργανισμός εκπροσωπεί 58 εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, από την Ευρώπη και χώρες της Μεσογείου και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε διεθνές επίπεδο.



Σε μήνυμά του, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ο Κωνσταντίνος Τούτουζας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους υποστήριξαν την υποψηφιότητά του, τονίζοντας ότι η εκλογή αυτή αποτελεί ύψιστη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη. Όπως ανέφερε, η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της καθολικής υποστήριξης που έλαβε από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού.



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με ισχυρή δέσμευση να εκπροσωπήσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την Ελληνική Καρδιολογική Κοινότητα και τη χώρα μας στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επιστημονικό όργανο. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η νέα αυτή θέση θα αποτελέσει αφετηρία για ακόμη στενότερη συνεργασία με τους συναδέλφους του τα επόμενα χρόνια, ευχαριστώντας για ακόμη μία φορά όσους τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.



Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) ανακοίνωσε την εκλογή του προέδρου της ESC και παράλληλα του Ηλία Τσούγκου ως μέλους του Nominating Committee της, ενισχύοντας την ελληνική παρουσία στα κορυφαία ευρωπαϊκά όργανα της Καρδιολογίας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι « η εκλογή του Καθηγητή Τούτουζα αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση για την ΕΚΕ και την ελληνική καρδιολογική κοινότητα, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο και τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή της στα ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δρώμενα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ τον συγχαίρει θερμά και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα». Η εκλογή του κ. Τούτουζα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για την τρίτη μόλις φορά που Έλληνας καρδιολόγος καταλαμβάνει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ESC.