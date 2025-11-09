Στο Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ η Ντούα Λίπα - Βίντεο, φωτογραφίες
SPORTS
Ρίβερ Πλέιτ Μπόκα Τζούνιορς Ντούα Λίπα

Στο Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ η Ντούα Λίπα - Βίντεο, φωτογραφίες

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ταξίδεψε για συναυλίες στην Αργεντινή και δεν θα μπορούσε να μην  δει το απόλυτο ντέρμπι

Στο Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ η Ντούα Λίπα - Βίντεο, φωτογραφίες
Το παιχνίδι της Μπόκα Τζούνιορς με την Ρίβερ Πλέιτ στο La Bombonera του Μπουένος Άιρες βλέπει η Ντούα Λίπα. 

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια είναι στην Αργεντινή για συναυλίες και δεν θα μπορούσε να μην πάει να δει ένα από τα πιο σπουδαία παιχνίδια στον κόσμο, το Μπόκα - Ρίβερ. 

Η Ντούα Λίπα επέλεξε να φορέσει μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής ενώ λίγες ώρες πριν από τον αγώνα πόζαρε με φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ! 




