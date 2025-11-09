Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Στο Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ η Ντούα Λίπα - Βίντεο, φωτογραφίες
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ταξίδεψε για συναυλίες στην Αργεντινή και δεν θα μπορούσε να μην δει το απόλυτο ντέρμπι
Το παιχνίδι της Μπόκα Τζούνιορς με την Ρίβερ Πλέιτ στο La Bombonera του Μπουένος Άιρες βλέπει η Ντούα Λίπα.
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια είναι στην Αργεντινή για συναυλίες και δεν θα μπορούσε να μην πάει να δει ένα από τα πιο σπουδαία παιχνίδια στον κόσμο, το Μπόκα - Ρίβερ.
Η Ντούα Λίπα επέλεξε να φορέσει μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής ενώ λίγες ώρες πριν από τον αγώνα πόζαρε με φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ!
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια είναι στην Αργεντινή για συναυλίες και δεν θα μπορούσε να μην πάει να δει ένα από τα πιο σπουδαία παιχνίδια στον κόσμο, το Μπόκα - Ρίβερ.
Η Ντούα Λίπα επέλεξε να φορέσει μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής ενώ λίγες ώρες πριν από τον αγώνα πόζαρε με φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ!
🏟🌟 DUA LIPA, presente en La Bombonera para el SUPERCLÁSICO entre BOCA y RIVER— Diario Olé (@DiarioOle) November 9, 2025
🎥 @catalinasarra pic.twitter.com/XnbG0vVpPk
¡PRESENCIA DE LUJO PARA EL SUPERCLÁSICO EN LA BOMBONERA! Dua Lipa, lista para ver en La Boca el duelo entre el Xeneize y River. pic.twitter.com/aGRTM4C5x7— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025
“Dua Lipa”— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 9, 2025
Por su presencia en el Superclásico.
pic.twitter.com/V4CR3qLhEr
🏟️ @DUALIPA con los colores más lindos 🤍❤️🤍— River Plate (@RiverPlate) November 9, 2025
Acompañada por el Vicepresidente @villarroelnacho, Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa. pic.twitter.com/BP406Cdbxf
