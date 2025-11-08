Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
La Liga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ, 1-1 με την Έλτσε - Δείτε τα γκολ
La Liga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ, 1-1 με την Έλτσε - Δείτε τα γκολ
Το εύστοχο πέναλτι του Ογαρθάμπαλ στο 88΄βοήθησε τη Σοσιεδάδ να γλιτώσει την ήττα στην έδρα της φετινής έκπληξης στο ισπανικό πρωτάθλημα
Μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, η Έλτσε έφτασε μία ανάσα από την επιστροφή στις νίκες, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ είχε διαφορετική άποψη. Το γκολ-πέναλτι του διεθνούς Ισπανού επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 89' «έγραψε» το τελικό 1-1 στο «Μανουέλ Μαρτίνο Βαλέρο», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της LaLiga.
Μέχρι το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ματς, το γκολ που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι είχε πετύχει στο 57' ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, Άλβαρο Ροντρίγκες.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1 (57' Ροντρίγκες - 89' πέν. Ογιαρθάμπαλ)
Τζιρόνα-Αλαβές 8/11
Σεβίλλη-Οσασούνα 8/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 8/11
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 8/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11
Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11
Μέχρι το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ματς, το γκολ που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι είχε πετύχει στο 57' ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, Άλβαρο Ροντρίγκες.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1 (57' Ροντρίγκες - 89' πέν. Ογιαρθάμπαλ)
Τζιρόνα-Αλαβές 8/11
Σεβίλλη-Οσασούνα 8/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 8/11
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 8/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11
Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11
Βαλένθια-Μπέτις 9/11
Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Μπαρτσελόνα 25
Βιγιαρεάλ 23
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Μπέτις 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17
Έλτσε 15 -12αγ.
Αλαβές 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Θέλτα 13
Σεβίλλη 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.
Οσασούνα 11
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 8
Τζιρόνα 7
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Μπαρτσελόνα 25
Βιγιαρεάλ 23
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Μπέτις 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17
Έλτσε 15 -12αγ.
Αλαβές 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Θέλτα 13
Σεβίλλη 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.
Οσασούνα 11
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 8
Τζιρόνα 7
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα