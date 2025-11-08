La Liga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ, 1-1 με την Έλτσε - Δείτε τα γκολ
La Liga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ, 1-1 με την Έλτσε - Δείτε τα γκολ

Το εύστοχο πέναλτι του Ογαρθάμπαλ στο 88΄βοήθησε τη Σοσιεδάδ να γλιτώσει την ήττα στην έδρα της φετινής έκπληξης στο ισπανικό πρωτάθλημα

La Liga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ, 1-1 με την Έλτσε - Δείτε τα γκολ
Μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, η Έλτσε έφτασε μία ανάσα από την επιστροφή στις νίκες, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ είχε διαφορετική άποψη. Το γκολ-πέναλτι του διεθνούς Ισπανού επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 89' «έγραψε» το τελικό 1-1 στο «Μανουέλ Μαρτίνο Βαλέρο», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της LaLiga.

Μέχρι το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ματς, το γκολ που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι είχε πετύχει στο 57' ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, Άλβαρο Ροντρίγκες.

ELCHE CF 1 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1 (57' Ροντρίγκες - 89' πέν. Ογιαρθάμπαλ)
Τζιρόνα-Αλαβές 8/11
Σεβίλλη-Οσασούνα 8/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 8/11
Κλείσιμο
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 8/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11
Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11
Βαλένθια-Μπέτις 9/11
Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30
Μπαρτσελόνα 25
Βιγιαρεάλ 23
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Μπέτις 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17
Έλτσε 15 -12αγ.
Αλαβές 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Θέλτα 13
Σεβίλλη 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.
Οσασούνα 11
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 8
Τζιρόνα 7



