Bundesliga: Σούπερ ανατροπή στο 94΄η Βέρντερ, 2-1 την Βόλφσμπουργκ - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα της Βρέμης πλησίασε κι άλλο στα ευρωπαϊκά εισιτήρια - Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έμεινε στον πάγκο
Η Βόλφμπουργκ πλησίασε τη δεύτερη σερί εκτός έδρας νίκη της και είχε το προβάδισμα ως το 83', όμως η Βέρντερ Βρέμης είπε την τελευταία... λέξη και με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά έφτασε στην ανατροπή και σε μία σπουδαία νίκη με 2-1, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία 10η αγωνιστική της Bundesliga.
Οι «λύκοι» άνοιξαν το σκορ με τον Σβάνμπεργκ στο 28', έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να σημειώσουν και δεύτερο τέρμα, ωστόσο, η Βέρντερ «χτύπησε» στο φινάλε. Πρώτα ο Στάγκε ισοφάρισε στο 83', ενώ στο 4ο λεπτό ο Εμπανγκουλά «γύρισαν» το σκορ και χάρισαν ένα μεγάλο τρίποντο στους γηπεδούχους, που πλησίασαν κι άλλο στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».
Στον αντίποδα, στενεύουν κι άλλο τα... περιθώρια για τον τεχνικό της Βόλφσμπουργκ χωρίς Πολ Σιμόνις, ο οποίος είναι πλέον υπ' ατμόν (μόλις μία νίκη και 4 ήττες στα τελευταία 5 ματς) και είναι πολύ πιθανό σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί καθόλου απ' τον τεχνικό των «λύκων».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1 (83' Στάγκε, 90'+4' Εμπανγκουλά - 28' Σβάνμπεργκ)
Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ 08/11
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 08/11
Χοφενχάιμ-Λειψία 08/11
Αμβούργο-Ντόρτμουντ 08/11
Γκλάντμπαχ-Κολωνία 08/11
Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 09/11
Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ 09/11
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς 09/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 27
Λειψία 22
Ντόρτμουντ 20
Στουτγκάρδη 18
Λεβερκούζεν 17
Χοφενχάιμ 16
Βέρντερ Βρέμης 15 -10αγ.
Κολωνία 14
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14
Ουνιόν Βερολίνου 11
Φράιμπουργκ 10
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8 -10αγ.
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Γκλάντμπαχ 6
Μάιντς 5
Χαϊντενχάιμ 5
