Οι 5 κορυφαίοι όλων των εποχών για τον Ρότζερ Φέντερερ - Η έκπληξη και οι μεγάλες απουσίες
Ο Ελβετός θρύλος κατονόμασε τους πέντε καλύτερους τενίστες της ιστορίας, εξαιρώντας τον εαυτό του – Στη λίστα οι Ναδάλ, Τζόκοβιτς και Σάμπρας, αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν η συμπερίληψη του Στέφαν Έντμπεργκ
Το ερώτημα για το ποιος είναι ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών (GOAT) παραμένει αναπάντητο, ωστόσο ο Ρότζερ Φέντερερ έδωσε τη δική του απάντηση, κατονομάζοντας τους πέντε τενίστες που θεωρεί κορυφαίους – και, σε μια επίδειξη της χαρακτηριστικής του σεμνότητας, εξαίρεσε τον εαυτό του.
Μιλώντας στο κανάλι Complex στο YouTube, ο Ελβετός «θρύλος» συμπεριέλαβε τους μακροχρόνιους αντιπάλους του, Ράφαελ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς και τον Πιτ Σάμπρας και τον Μπόρις Μπέκερ.
Η έκπληξη όμως ήρθε με την πέμπτη επιλογή του:
«Πρέπει να πάω πίσω, ξέρετε, σε αυτούς που με ενέπνευσαν», δήλωσε ο Φέντερερ. «Για μένα, χρειαζόμουν τους δικούς μου "GOAT" ανθρώπους, που ήταν στον τοίχο μου στο σπίτι και ήθελα να γίνω σαν αυτούς. Και για μένα, αυτός ήταν ο Στέφαν Έντμπεργκ, ο Σουηδός».
Ο Φέντερερ πρόσθεσε ότι ο Έντμπεργκ «ήταν εξαιρετικά κομψός, ήταν ο πιο κουλ» παίκτης, προσφέροντας μια ιδέα για το πώς αναπτύχθηκε το δικό του ρευστό στιλ παιχνιδιού.
Η «απρόσμενη» επιλογή του Έντμπεργκ
Αν και ο Στέφαν Έντμπεργκ δεν αναφέρεται συχνά στις κορυφαίες συζητήσεις για τον GOAT, η συμπερίληψή του από τον Φέντερερ δεν είναι τυχαία. Ο Σουηδός κατέκτησε έξι τίτλους Grand Slam στο απλό (μεταξύ 1985 και 1992) και θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες σερβίς και βολέ που έχει δει ποτέ το άθλημα, με ταχύτητα και κομψότητα που θυμίζουν τον ίδιο τον Φέντερερ.
Ωστόσο, αριθμητικά ο Έντμπεργκ υστερεί. Δέκα παίκτες της Open Era έχουν συγκεντρώσει περισσότερους Grand Slam τίτλους από αυτόν, ενώ από τη λίστα του Φέντερερ απουσιάζουν σημαντικά ονόματα με οκτώ Grand Slam, όπως οι Τζίμι Κόνορς, Ιβάν Λεντλ, Αντρέ Αγκάσι και Τζον ΜακΕνρό.
Οι αριθμοί και η ταπεινότητα
Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηγείται με 24 τίτλους Grand Slam, ακολουθούμενος από τον Ράφαελ Ναδάλ με 22, και τον ίδιο τον Ρότζερ Φέντερερ στην τρίτη θέση με 20. Η κυριαρχία της «Big Three» που ξεπέρασε κατά πολύ τους θρύλους των προηγούμενων γενεών, υπογραμμίζει την αφοσίωση, τη συνέπεια και την απίστευτη ψυχική τους ανθεκτικότητα.
Ο Φέντερερ τόνισε τον σεβασμό που διατηρήθηκε ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό.
«Ήμουν πραγματικά χαρούμενος και τυχερός που έπαιξα εναντίον τους σχεδόν 40 με 50 φορές τον καθένα, οπότε έχω πολλές αναμνήσεις από σπουδαίους αγώνες, μάχες. Έχω απαντήσει τόσες φορές σε ερωτήσεις γι' αυτούς και μπορώ να πω μόνο τα καλύτερα πράγματα. Ήταν υπέροχο που μοιραστήκαμε το κορτ για τόσα χρόνια», κατέληξε ο Ελβετός.
