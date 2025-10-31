Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
ΑΕΚ: Ο Μάνταλος χάνει το ματς με τον Παναιτωλικό
Ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δηλώθηκε να εκτίσει στο προσεχές ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό
Η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν η τρίτη στο πρωτάθλημα για τον Πέτρο Μάνταλο, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ να εκτίει στο προσεχές ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena.
Ο αρχηγός της Ένωσης καθώς συμπλήρωσε το όριο των καρτών θα έπρεπε να δηλωθεί να εκτίσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των κιτρινόμαυρων και η επιλογή ήταν το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό την Κυριακή.
Εκτός του Μάνταλου, ο Μάρκο Νίκολιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης τον τραυματία Ζίνι, τον Ελίασον που υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και τον Γιόβιτς, ο οποίος θα επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τον Παναιτωλικό, ενώ μένει να φανεί η ετοιμότητα του Μουκουντί που ακολουθούσε το τελευταίο διάστημα συντηρητικό πρόγραμμα.
