ΑΕΚ: Ο Μάνταλος χάνει το ματς με τον Παναιτωλικό

Η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν η τρίτη στο πρωτάθλημα για τον Πέτρο Μάνταλο, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ να εκτίει στο προσεχές ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena.Ο αρχηγός της Ένωσης καθώς συμπλήρωσε το όριο των καρτών θα έπρεπε να δηλωθεί να εκτίσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των κιτρινόμαυρων και η επιλογή ήταν το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό την Κυριακή.Εκτός του Μάνταλου, ο Μάρκο Νίκολιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης τον τραυματία Ζίνι, τον Ελίασον που υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και τον Γιόβιτς, ο οποίος θα επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τον Παναιτωλικό, ενώ μένει να φανεί η ετοιμότητα του Μουκουντί που ακολουθούσε το τελευταίο διάστημα συντηρητικό πρόγραμμα.Πηγή:www.gazzetta.gr