ΑΕΚ: Ο Μάνταλος χάνει το ματς με τον Παναιτωλικό
SPORTS
ΑΕΚ Πέτρος Μάνταλος

ΑΕΚ: Ο Μάνταλος χάνει το ματς με τον Παναιτωλικό

Ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δηλώθηκε να εκτίσει στο προσεχές ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό

ΑΕΚ: Ο Μάνταλος χάνει το ματς με τον Παναιτωλικό
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν η τρίτη στο πρωτάθλημα για τον Πέτρο Μάνταλο, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ να εκτίει στο προσεχές ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena.

Ο αρχηγός της Ένωσης καθώς συμπλήρωσε το όριο των καρτών θα έπρεπε να δηλωθεί να εκτίσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των κιτρινόμαυρων και η επιλογή ήταν το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό την Κυριακή.

Εκτός του Μάνταλου, ο Μάρκο Νίκολιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης τον τραυματία Ζίνι, τον Ελίασον που υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και τον Γιόβιτς, ο οποίος θα επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τον Παναιτωλικό, ενώ μένει να φανεί η ετοιμότητα του Μουκουντί που ακολουθούσε το τελευταίο διάστημα συντηρητικό πρόγραμμα.
Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης