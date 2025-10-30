Euroleague: Η Μονακό πλήγωσε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, παραμένει πρώτη η Χαποέλ - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι γνώρισαν την ήττα με 87-92 από την ομάδα του Σπανούλη και έπεσαν στο 4-3 - Δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ Τελ Αβίβ, 97-84 την Παρτίζαν
Μετά από δύο διαδοχικές νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός γνώρισε -όπως και πέρυσι την ήττα από τη Μονακό μέσα στο ΣΕΦ, με 92-87. Η «εκδίκηση» που ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι» για την ήττα στον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάιο δεν ήρθε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Βασίλη Σπανούλη να «πληγώνει» ξανά την ομάδα στην οποία κρέμασε τα παπούτσια του ως αρχηγός της, πριν αφοσιωθεί στην προπονητική. Η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και «έπιασε» τον Ολυμπιακό με 4 νίκες - 3 ήττες.
«Θήτες» του Ολυμπιακού αποδείχτηκαν οι Άλφα Ντιάλο (27π. με 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ) και Μάικ Τζέιμς (23π. με 3/6 τρίποντα και 10 ασίστ).
Με τη Μονακό να μετρά 10/24 τρίποντα και τον Ολυμπιακό 4/22, ήταν αδύνατο να βγουν νικητές οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σε ένα ντέρμπι που άλλαζε διαρκώς ο κάτοχος του προβαδίσματος και κρίθηκε στο τέλος. Έστω και αν οι Πειραιώτες είχαν 10 περισσότερα ριμπάουντ. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 55 πόντους στο β΄ μέρος ενώ είχε δεχτεί 37 μέχρι το ημίχρονο.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει τη νίκη ο Ολυμπιακός, αν και έχασε μία κρίσιμη βολή μετά από γκολ φάουλ στο τέλος. Ο Ντόρσεϊ τέλειωσε το ματς με 23 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ έδωσε στην ομάδα του 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Μιλουτίνοφ είχε συγκομιδή 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους και 5 ριμπάουντ πρόσφερε στους Πειραιώτες ο Ντόντα Χολ.
Στο ΣΕΦ βρέθηκε ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ πανηγύρισε στην... ουδέτερη Σόφια την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-1 παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 97-84 της Παρτιζάν, για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη ήττα του και δεύτερη διαδοχική.
Δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ Τελ Αβίβ, 97-84 την Παρτίζαν
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ πανηγύρισε στην... ουδέτερη Σόφια την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-1 παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 97-84 της Παρτιζάν, για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη ήττα του και δεύτερη διαδοχική.
Οι Ισραηλινοί βασίστηκαν στη διάρκεια που επέδειξαν στο κομμάτι της παραγωγικότητας, απόρροια των εξαιρετικών ποσοστών ευστοχίας τους, αλλά και στις απουσίες των Σέρβων, που ταξίδεψαν στη Βουλγαρία χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον, Μάριο Νάκιτς και τον νεοαποκτηθέντα Νικ Καλάθη.
Χαρακτηριστικό του επιθετικού πλουραλισμού της Χαποέλ είναι ότι επτά παίκτες της τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. Ξεχώρισε ο Κόλιν Μάλκολμ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους (3/4 τρίποντα), μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Αντίθετα, ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε σε ρηχά νερά, αστοχώντας και στα έξι τρίποντα που επιχείρησε. Από την πλευρά της Παρτίζαν, κορυφαίος ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε το ντεμπούτο του, προσθέτοντας 6 πόντους και 3 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84
Σε αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84
Μπασκόνια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85
Παρί (Γαλλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90
Βαλένθια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός–Μονακό (Μονακό) 87-92
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 97-84
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-1
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 5-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 5-2
Παναθηναϊκός 5-2
Ολυμπιακός 4-3
Παρί (Γαλλία) 4-3
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-3
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3
Βαλένθια (Ισπανία) 4-3
Μονακό (Μονακό) 4-3
Παρτιζάν (Σερβία) 3-4
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-4
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-4
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-5
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-5
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-5
Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6
