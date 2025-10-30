Euroleague: Η Μονακό πλήγωσε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, παραμένει πρώτη η Χαποέλ - Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινοί βασίστηκαν στη διάρκεια που επέδειξαν στο κομμάτι της παραγωγικότητας, απόρροια των εξαιρετικών ποσοστών ευστοχίας τους, αλλά και στις απουσίες των Σέρβων, που ταξίδεψαν στη Βουλγαρία χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον, Μάριο Νάκιτς και τον νεοαποκτηθέντα Νικ Καλάθη.Χαρακτηριστικό του επιθετικού πλουραλισμού της Χαποέλ είναι ότι επτά παίκτες της τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. Ξεχώρισε ο Κόλιν Μάλκολμ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους (3/4 τρίποντα), μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Αντίθετα, ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε σε ρηχά νερά, αστοχώντας και στα έξι τρίποντα που επιχείρησε. Από την πλευρά της Παρτίζαν, κορυφαίος ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε το ντεμπούτο του, προσθέτοντας 6 πόντους και 3 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84Τρίτη, 28 ΟκτωβρίουΠαναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84Μπασκόνια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85Παρί (Γαλλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90Βαλένθια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79Τετάρτη, 29 ΟκτωβρίουΟλυμπιακός–Μονακό (Μονακό) 87-92Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 97-84Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-1Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 5-2Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 5-2Παναθηναϊκός 5-2Ολυμπιακός 4-3Παρί (Γαλλία) 4-3Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-3Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3Βαλένθια (Ισπανία) 4-3Μονακό (Μονακό) 4-3Παρτιζάν (Σερβία) 3-4Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-4Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-4Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-5Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-5Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-5Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6