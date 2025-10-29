Ξανά στο ΣΕΦ ο Λάνθιμος: Πανηγυρίζει τα καλάθια του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό - Βίντεο
Ξανά στο ΣΕΦ ο Λάνθιμος: Πανηγυρίζει τα καλάθια του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό - Βίντεο

Ο διάσημος σκηνοθέτης παρακολουθεί το Ολυμπιακός - Μονακό για τη Euroleague παρέα με τη γυναίκα του Αριάν Λαμπέντ

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Μονακό για την 7η αγωνιστική της Εuroleague.

Το ματς έχει πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους, αφού στο ΣΕΦ πέρα από τον θρύλο του παγκοσμίου τένις, τον Νόβακ Τζόκοβιτς που παρακολουθεί από κοντά τη μάχη της ομάδας του Μπαρτζώκα κόντρα στο σύνολο του Σπανούλη, βρέθηκε κι ένας θρύλος της έβδομης τέχνης.

Ο λόγος για τον επιτυχημένο Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος είναι συχνός επισκέπτης του ΣΕΦ και γνωστός για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης πανηγύρισε με την καρδιά του τα καλάθια της αγαπημένης του ομάδας, δίπλα στη γυναίκα του Αριάν Λαμπέντ.


