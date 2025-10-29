Ολυμπιακός: Χειροκροτήθηκε και τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ ο Τζόκοβιτς - Βίντεο
Νόβακ Τζόκοβιτς Μονακό Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Χειροκροτήθηκε και τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ ο Τζόκοβιτς - Βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήγε στο ΣΕΦ για να δει το Ολυμπιακός - Μονακό

Ολυμπιακός: Χειροκροτήθηκε και τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ ο Τζόκοβιτς - Βίντεο
Από το Telekom Center Athens στο ΣΕΦ o Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας την Τρίτη είδε live τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε από μερίδα οπαδών των πρασίνων ενώ την Τετάρτη κατέβηκε στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Μονακό. 

Όταν η κάμερα τον έδειξε στο γήπεδο ο κόσμος τον αποθέωσε και εκείνος ανταπέδωσε το χειροκρότημα. 

Θυμίζουμε ο Σέρβος τενίστας μένει μόνιμα πλέον στην Αθήνα και στο τέλος της εβδομάδας θα παίξει στο ATP 250 που θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens. 

Ο Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες ημέρες σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα είχε... πιαστεί από την κάμερα να τραγουδάει συνθήματα της ομάδας του Πειραιά. 

Πάντως και στο ΣΕΦ οι οπαδοί του Ολυμπιακού φώναξαν συνθήματα για τον Ερυθρό Αστέρα με τον Νόλε να σηκώνει το χέρι του και να συμμετέχει και εκείνος.




Ολυμπιακός: Χειροκροτήθηκε και τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ ο Τζόκοβιτς - Βίντεο
Ολυμπιακός: Χειροκροτήθηκε και τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ ο Τζόκοβιτς - Βίντεο


