Βόλος: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε, όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου»
SPORTS
ΠΑΕ Βόλος ΠΑΟΚ

Βόλος: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε, όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου»

Ο Βόλος με το δικό του τρόπο σχολίασε την απόφαση των Βεργέτη-Παπαπέτρου να μην δώσουν πέναλτι στο μαρκάρισμα του Σάστρε στον Λάμπρου

Βόλος: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε, όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Βόλος φωνάζει για πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου σε μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, στο πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Αχιλλέας Μπέος, με προσωπική αναφορά είχε πει: «Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου» και με δελτίο τύπου της ΠΑΕ στέκεται στη φάση γράφοντας:

«Όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και αυτό το στιγμιότυπο κ. Λανουά, κ. Βεργέτη και κ. Παπαπέτρου».

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα

Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)

Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του

«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης