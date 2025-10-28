Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Βόλος: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε, όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου»
Βόλος: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε, όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου»
Ο Βόλος με το δικό του τρόπο σχολίασε την απόφαση των Βεργέτη-Παπαπέτρου να μην δώσουν πέναλτι στο μαρκάρισμα του Σάστρε στον Λάμπρου
Ο Βόλος φωνάζει για πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου σε μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, στο πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Ο Αχιλλέας Μπέος, με προσωπική αναφορά είχε πει: «Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου» και με δελτίο τύπου της ΠΑΕ στέκεται στη φάση γράφοντας:
«Όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και αυτό το στιγμιότυπο κ. Λανουά, κ. Βεργέτη και κ. Παπαπέτρου».
